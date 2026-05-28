Juristchocken: Unga dumpas av byråerna

Nästan hälften av alla nyanställda biträdande jurister under 2025 kom från andra byråer, enligt analysföretaget Firm Prospects.



Det motsvarar 49 procent, jämfört med 43 procent året innan och 42 procent 2023.

Erfarenhet har blivit en säkerhetslina

Skiftet handlar i grunden om effektivitet. Byråerna vill anställa jurister som kan gå in i pågående ärenden direkt, utan upplärning.



En nyutexaminerad jurist kräver handledning och tid – resurser som många byråer inte vill avsätta i dagens marknad.

AI minskar behovet av juniorer

Dessutom driver teknikutvecklingen på förändringen. AI-verktyg används i allt större utsträckning för uppgifter som tidigare utfördes av juniorer.



Det handlar framför allt om dokumentgranskning, research och enklare analysarbete. När de momenten automatiseras minskar också behovet av att ta in nyexaminerade.



Konkurrensen om de få juniorroller som finns kvar blir betydligt hårdare, rapporterar Reuters.

Sommarprogrammen tappar i betydelse

De amerikanska sommarprogrammen, som länge varit huvudvägen in på de stora byråerna, har tappat i betydelse. Färre studenter får erbjudanden, och fler byråer väljer att rekrytera direkt från andra arbetsplatser i stället för från universitet.

Universiteten rapporterar att studenterna möter en arbetsmarknad som förändrats snabbare än utbildningarna hinner anpassa sig.

Erfarna myndighetsjurister prioriteras

Samtidigt rekryterar byråerna allt fler erfarna jurister från USA:s justitiedepartement (DOJ) och finansinspektion (SEC). De ses som trygga rekryteringar som är vana vid att ta sig an komplexa ärenden och arbeta självständigt.

Det är en strukturell förändring som påverkar både rekryteringsmodeller och karriärvägar – och som gör att många unga jurister får vänta längre på sin första chans.

