Hade fem heltidsjobb samtidigt – fälld efter 183-timmarsvecka

Smink som flagnade

Det som startade utredningen var en kontroll inom National Fraud Initiative, den brittiska statens program för att hitta bedrägerier genom att jämföra register. Den visade att han var anställd av två departement samtidigt.

I maj 2023 kallade hans chef på UKHSA honom till ett videomöte om hans långa sjukskrivning. Han satt och hostade och snöt sig, enligt LBC. Chefen såg dock att han hade vitt smink i ansiktet. Sminket gick inte ner på halsen och hade börjat släppa i pannan. Hon såg också att han hade loggat in med en mejladress från Defra.

Missa inte: Toppbyrå bötfälls för penningtvättsbrister – partner fråntas tillståndet. Realtid

Chowdhury skyllde på ett ”tekniskt problem” och sa att han använt en privat dator. Under rättegången kallade åklagaren Lucy Organ sminket för ”skrattretande”, enligt ITV.

Han greps i hemmet i juli 2023 och ville inte svara på frågor i polisförhöret.

”Medveten oärlighet”

Chowdhury nekade till brott. I rätten kallade han arbetet för sin ”livlina”. Han berättade att mammans hälsa blev sämre runt maj och juni 2022 och att det ”överväldigade” honom, rapporterar ITV. Enligt åklagarna blev arbetsbördan till slut för stor och hans prestationer blev sämre.

ANNONS

”Det här var ihållande och medveten oärlighet. Han visste att han inte legitimt kunde ha flera heltidstjänster samtidigt”, säger Sarah Melo, specialiståklagare vid CPS, i pressmeddelandet.

CPS ska nu försöka ta tillbaka pengarna med stöd av Proceeds of Crime Act, den brittiska lagen om brottsvinster. Bedrägeri enligt Fraud Act 2006 kan ge upp till tio års fängelse. Det är ännu inte bestämt när straffet ska meddelas.

Ett växande fenomen

Med distansarbetet har fler börjat dölja att de har flera jobb samtidigt. Realtid har tidigare skrivit om en pilotstudie inom National Fraud Initiative. Enligt Financial Times hittade den 23 fall av dolda dubbelanställningar i London, och över 500 000 pund i löner hade betalats ut felaktigt.

Fenomenet finns även i USA. Där kan tjänstemän som i hemlighet har dubbla jobb tjäna motsvarande upp till 3,5 miljoner kronor om året, har Dagens PS rapporterat med Wall Street Journal som källa. Realtid har också skrivit om två utvecklare som fick sparken från det amerikanska mjukvaruföretaget Canopy när det kom fram att de hade dubbla heltidsjobb.

I Sverige regleras offentligt anställdas bisysslor i lagen om offentlig anställning. Den förbjuder bland annat bisysslor som kan skada förtroendet för myndigheten.