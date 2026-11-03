MSA-profil tar över klubban i Centrum för rättvisa

Finansveteran lämnar

Nicolin valdes in i styrelsen 2009 och blev ordförande 2016. Han har en lång karriär i finanssektorn bakom sig. Han var vd för Tredje AP-fonden 1998–2004 och därefter för pensionsbolaget Alecta fram till 2008.

”Det har varit oerhört givande att få leda styrelsens arbete. Jag är stolt över vad Centrum för rättvisa har åstadkommit. Kristoffers juridiska kompetens, samhällsengagemang och goda kännedom om verksamheten gör honom mycket väl lämpad att ta över som ordförande”, säger Tomas Nicolin i pressmeddelandet.

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26 vinster i högsta instans

Centrum för rättvisa grundades 2002 av Gunnar Strömmer, i dag justitieminister. Stiftelsen driver principmål åt enskilda mot stat och kommuner och tar inte betalt av sina klienter.

Enligt årsredovisningen för 2025 har stiftelsen vunnit 26 mål i de högsta instanserna i Sverige och Europa sedan starten, varav tolv i Högsta domstolen. Fyra av vinsterna kom i fjol, två i HD och två i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det mest uppmärksammade fallet gällde FRA-lagen. Europadomstolen fällde 2021 Sverige för brister i lagstiftningen, 13 år efter att Centrum för rättvisa lämnat in sin anmälan, rapporterade SVT.

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Bland de pågående målen finns en 71-årig kvinna som stämt staten efter att ha haft skenskrivningar på sin sommarstuga i två år, vilket Dagens PS rapporterat om.

Gåvorna ökade med en femtedel

Ekonomiskt går Löf in i ett starkt läge. Insamlade medel uppgick till 19,3 miljoner kronor 2025, jämfört med 15,9 miljoner året innan, en ökning med 21 procent. Företag var den största givargruppen med 8,5 miljoner kronor, följt av allmänheten med 7,9 miljoner.

Årets resultat landade på 4,5 miljoner kronor, mot 0,2 miljoner 2024, och det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 28,3 miljoner kronor. Stiftelsen hade i genomsnitt 13 anställda, och styrelsen får ingen ersättning.

Övriga ledamöter i styrelsen är Tomas Billing, Sanna Rayman, Martina Lind, Christina Ramberg, Erik Mitteregger, Johnny Herre och stiftelsens chef Fredrik Bergman Evans.