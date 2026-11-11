En nederländsk domstol gav Booking.com rätt att kräva 40 procents kontorsnärvaro. Nu överklagar personalens företagsråd och hävdar att arbetsgivaren inte visat att närvarokravet förbättrar verksamheten.
Bara var fjärde kom in – nu kräver Booking kontorsnärvaro
Booking.com:s företagsråd tänker överklaga domen som ger reseplattformen rätt att kräva att de anställda kommer in till kontoret, skriver NL Times.
Den 28 oktober slog domstolen i Amsterdam fast att det är rimligt att Booking kräver att de anställda är på kontoret minst 40 procent av arbetstiden. I praktiken blir det två dagar i veckan.
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Företagsrådet är ett organ som de anställda väljer. Enligt nederländsk lag måste rådet godkänna ändrade arbetsvillkor, och det hade sagt nej till förslaget. Booking stämde då rådet och bad domstolen om ett så kallat ersättande samtycke. Det fick bolaget, eftersom domstolen ansåg att rådets nej var orimligt.
”Inte bevisat att det fungerar”
I överklagandet hävdar företagsrådet att domstolen inte tillämpade alla kriterier som Nederländernas högsta domstol, Hoge Raad, har slagit fast. Rådet menar också att domaren inte tog tillräcklig hänsyn till flera av dess viktigaste argument.
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Enligt rådet har Booking inte i sak visat att tvingande kontorsdagar förbättrar arbetsmiljön eller leder till de mål bolaget har satt upp. Rådet har gjort en enkät bland de anställda, och enligt den är en majoritet emot förändringen. Det gäller även cheferna. Hur många som svarade har inte redovisats.
Rådet säger samtidigt att det inte är emot kontorsarbete. Det stöder den nuvarande policyn, där de anställda uppmuntras att vara på kontoret 40 procent av tiden men inte tvingas.
Booking säger till Reuters att bolaget är ”besviket” över överklagandet. Bolaget vill väga flexibiliteten att arbeta hemifrån mot värdet av att samla de anställda på kontoret.
Bara 27 procent följde rådet
Av domen framgår varför Booking ville gå från rekommendation till krav. Bara 27 procent av de anställda nådde upp till 40 procents kontorsnärvaro när det var frivilligt. Rekommendationen om två kontorsdagar i veckan har gällt sedan 2022, uppger RTL Nieuws.
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Domstolen höll med Booking om att möten på kontoret främjar samhörighet, utbildning och samarbete. Kravet bedömdes som ett rimligt sätt att nå dit, delvis eftersom frivilligheten inte hade fungerat. Domstolen lyfte också fram att arbetsgivaren har en viss frihet att organisera verksamheten och rätt att ge rimliga instruktioner.
Domstolen ansåg att Booking hade tagit tillräcklig hänsyn till de anställda. Bolaget har infört en övergångsperiod på sex månader och en undantagsregel för dem som drabbas hårt. Det har också släppt tidigare planer på att kräva 50–60 procents närvaro. Dessutom måste Booking se till att alla som kommer till kontoret har en arbetsplats.
Efter domen beskrev en talesperson förändringen som ”en förfining av vår befintliga policy”, inte ett grundläggande skifte, enligt Reuters.
Under förhandlingen lät rådet en anställd berätta att han pendlar en timme för att sedan sitta i Zoommöten hela dagen med kollegor i andra länder, enligt DutchNews. Rådets advokat påpekade också att Booking går bra ekonomiskt trots den låga närvaron.
Del av en bredare våg
Kravet gäller omkring 7 000 anställda på huvudkontoret i Amsterdam, enligt DutchNews.
Booking är inte ensamt i Nederländerna. Enligt NL Times planerar VodafoneZiggo att kräva tre kontorsdagar i veckan, och ABN Amro vill ha personalen på plats minst halva veckan. Fackförbundet FNV har frågat över 3 000 medlemmar. Hälften av dem skulle överväga att byta jobb om arbetsgivaren beordrade dem tillbaka till kontoret.
Samma utveckling syns i Sverige. Scania, Volvo, Volvo Cars och Electrolux har skärpt sina krav på kontorsnärvaro, och Volvo Cars har kallat tillbaka runt 8 000 tjänstemän till kontoret i Göteborg.
Rådets huvudargument är att nyttan inte är bevisad, och det har stöd i forskningen. Forskningen visar inte entydigt att mer kontorsnärvaro ger högre produktivitet, som Realtid tidigare har rapporterat.