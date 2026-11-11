Bara var fjärde kom in – nu kräver Booking kontorsnärvaro

Booking.com:s företagsråd tänker överklaga domen som ger reseplattformen rätt att kräva att de anställda kommer in till kontoret, skriver NL Times.

Den 28 oktober slog domstolen i Amsterdam fast att det är rimligt att Booking kräver att de anställda är på kontoret minst 40 procent av arbetstiden. I praktiken blir det två dagar i veckan.

Missa inte: Hade fem heltidsjobb samtidigt – fälld efter 183-timmarsvecka. Realtid

Företagsrådet är ett organ som de anställda väljer. Enligt nederländsk lag måste rådet godkänna ändrade arbetsvillkor, och det hade sagt nej till förslaget. Booking stämde då rådet och bad domstolen om ett så kallat ersättande samtycke. Det fick bolaget, eftersom domstolen ansåg att rådets nej var orimligt.

”Inte bevisat att det fungerar”

I överklagandet hävdar företagsrådet att domstolen inte tillämpade alla kriterier som Nederländernas högsta domstol, Hoge Raad, har slagit fast. Rådet menar också att domaren inte tog tillräcklig hänsyn till flera av dess viktigaste argument.

Läs även: Tre kontorsdagar väckte protester – nu kräver storbolaget fyra. Dagens PS

Enligt rådet har Booking inte i sak visat att tvingande kontorsdagar förbättrar arbetsmiljön eller leder till de mål bolaget har satt upp. Rådet har gjort en enkät bland de anställda, och enligt den är en majoritet emot förändringen. Det gäller även cheferna. Hur många som svarade har inte redovisats.

ANNONS

Rådet säger samtidigt att det inte är emot kontorsarbete. Det stöder den nuvarande policyn, där de anställda uppmuntras att vara på kontoret 40 procent av tiden men inte tvingas.

Booking säger till Reuters att bolaget är ”besviket” över överklagandet. Bolaget vill väga flexibiliteten att arbeta hemifrån mot värdet av att samla de anställda på kontoret.