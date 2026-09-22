Toppingenjören bad om att bli degraderad

Philip Su tillhörde en exklusiv skara. Som ”distinguished engineer”, nivå IC9, stod han på Meta bara ett steg från Meta Fellow, toppen av bolagets karriärstege för specialister. Samma nivå nådde han senare på Open AI.

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Ändå bad han Meta att flytta ned honom till IC7, senior staff engineer.

”Spänningen i själva befordran var inte längre densamma som när jag var yngre”, säger han i podden The Peterman Pod, enligt Business Insider.

”Saurons öga”

Redan vid nivå sju slutade befordringarna att kännas som rena vinster. Varje steg uppåt kom med högre förväntningar, förväntningar han inte längre var säker på att han kunde leva upp till.

Arbetet på toppnivå lämnade honom utmattad, med känslan av att ”Saurons öga” ständigt granskade hans prestationer.

”Ju högre nivå du är på, desto mer känner du den intensiteten hela tiden”, säger Philip Su, som samtidigt menar att bolag har rätt att ifrågasätta om högavlönade anställda levererar tillräckligt.

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Och lönerna är höga. Enligt jämförelsesajten Levels.fyi kan en IC9-ingenjör på Meta i dag tjäna omkring 4,3 miljoner dollar om året, varav 3,8 miljoner i aktier. För IC7 är motsvarande siffra cirka 1,63 miljoner dollar.

Steget ned var inte smärtfritt. Philip Su beskriver hur svårt det var att se tidigare underordnade passera honom. Men han kom fram till att en lägre nivå kunde ge ett arbete han trivdes med, utan krav på att ständigt prestera vid gränsen av sin förmåga.

I en tidigare intervju med samma podd förklarade han att han ville tillbaka till mer tekniskt arbete. Han nådde IC9 genom att bygga upp Metas Londonkontor från ett dussin till över 500 ingenjörer. I dag driver han podcastappen Superphonic.

Hans råd till den som jagar ett stort karriärmål: föreställ dig att du redan har nått det. Vad gör du då?