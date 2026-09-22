Philip Su nådde en av de högsta ingenjörsnivåerna på Meta, och bad sedan om att flyttas ned två steg. Varje befordran gav högre krav och känslan av att ständigt vara granskad.
Toppingenjören bad om att bli degraderad
Philip Su tillhörde en exklusiv skara. Som ”distinguished engineer”, nivå IC9, stod han på Meta bara ett steg från Meta Fellow, toppen av bolagets karriärstege för specialister. Samma nivå nådde han senare på Open AI.
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Ändå bad han Meta att flytta ned honom till IC7, senior staff engineer.
”Spänningen i själva befordran var inte längre densamma som när jag var yngre”, säger han i podden The Peterman Pod, enligt Business Insider.
”Saurons öga”
Redan vid nivå sju slutade befordringarna att kännas som rena vinster. Varje steg uppåt kom med högre förväntningar, förväntningar han inte längre var säker på att han kunde leva upp till.
Arbetet på toppnivå lämnade honom utmattad, med känslan av att ”Saurons öga” ständigt granskade hans prestationer.
”Ju högre nivå du är på, desto mer känner du den intensiteten hela tiden”, säger Philip Su, som samtidigt menar att bolag har rätt att ifrågasätta om högavlönade anställda levererar tillräckligt.
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Och lönerna är höga. Enligt jämförelsesajten Levels.fyi kan en IC9-ingenjör på Meta i dag tjäna omkring 4,3 miljoner dollar om året, varav 3,8 miljoner i aktier. För IC7 är motsvarande siffra cirka 1,63 miljoner dollar.
Steget ned var inte smärtfritt. Philip Su beskriver hur svårt det var att se tidigare underordnade passera honom. Men han kom fram till att en lägre nivå kunde ge ett arbete han trivdes med, utan krav på att ständigt prestera vid gränsen av sin förmåga.
I en tidigare intervju med samma podd förklarade han att han ville tillbaka till mer tekniskt arbete. Han nådde IC9 genom att bygga upp Metas Londonkontor från ett dussin till över 500 ingenjörer. I dag driver han podcastappen Superphonic.
Hans råd till den som jagar ett stort karriärmål: föreställ dig att du redan har nått det. Vad gör du då?
Svenska chefer vill kliva av
Philip Su är långt ifrån ensam. Knappt fyra av tio svenska chefer har under det senaste året övervägt att lämna sitt chefsuppdrag, enligt Ledarnas undersökning.
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I tidningen Chefs enkät beskriver sju av tio chefer sig som sönderstressade, och sex av tio anser att rollen påverkar hälsan.
Vilhelm Hanzén, grundare och vd för Gul PR, har kallat sig ”en ofrivillig chef” och sagt till Chef att han hoppas ha avvecklat sig själv som chef inom ett år.
Bland unga är skepsisen ännu tydligare. Enligt globala undersökningar vill bara omkring sex procent av generation Z ta seniora chefsroller, och allt fler tackar nej. I USA uppgav 42 procent av de anställda i en Randstad-undersökning 2024 att de skulle säga nej till en befordran.
Befordran kan skada
Forskningen ger visst stöd åt Philip Su. Ekonomerna Christopher Boyce och Andrew Oswald följde brittiska arbetstagare över tid i en studie och fann att sambandet mellan hälsa och hög position främst beror på att friska personer befordras, inte att befordran gör folk friskare. De som befordrades fick tvärtom en betydande försämring av sitt psykiska välbefinnande.
Att chefer mår allt sämre syns även i andra mätningar.
För Philip Su blev lärdomen att varje karriär har ett tak, och att det inte behöver vara målet att nå det.
”Kanske är det här i slutändan min sista nivå”, säger han.