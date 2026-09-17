Kontorskrav väcker ilska på Barclays – så gör svenska banker

Barclays möter växande motstånd mot sina planer på att få tillbaka personalen till kontoren, rapporterar Financial Times.

Från och med nästa månad ska berörda anställda vara på plats minst tre dagar i veckan. För bankens högsta chefer blir kravet fyra dagar.

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I dag gäller två kontorsdagar i veckan för tusentals heltidsanställda. Det framgår av ett internt meddelande från fackförbundet Unite, som företräder nästan 80 procent av Barclays 45 000 anställda i Storbritannien.

Vill undanta långpendlare

Unite kräver att planerna stoppas och uppmanar de anställda att skriva under ett öppet brev till ledningen. Enligt förbundet har tusentals redan gjort det, och antalet fortsätter att växa.

Facket vill att anställda som pendlar mer än 40 minuter eller 35 miles, drygt 56 kilometer, i vardera riktningen ska slippa de nya kraven. Unite kräver också att banken före mars nästa år betalar ut en engångsersättning till all personal för att täcka de ökade kostnaderna.

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Förbundet vill dessutom se mer flexibilitet för anställda med omsorgsansvar och för dem som vill pendla utanför rusningstid, när resorna är billigare.

I Unites senaste enkät svarade 94 procent att förändringarna bör skjutas upp tills förhandlingarna med facket är avslutade. Förbundet anklagar också banken för att inte ha kunnat visa något evidensbaserat skäl för omläggningen.

”Våra medlemmar tycker att Barclays försöker lösa ett problem som inte finns”, säger Rick Coyle, ombudsman på Unite, till FT.