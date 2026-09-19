Från sheriff och krigsfotograf till ny ordförande för Berkshire Hathaway

Howard Buffett har valt en annan väg i livet än sin far. Han har varit sheriff i Nebraska, arbetat med jordbruk och fotograferat i konfliktområden.



Under åren har han också engagerat sig i humanitära frågor och rest till delar av världen där få förknippar en Buffett med något annat än investeringar.

Nu återvänder han till familjens företag. Howard Buffett blir enligt ett pressmeddelande ny styrelseordförande i Berkshire Hathaway när Warren Buffett lämnar posten efter mer än sex decennier.

Det är en ovanlig succession. Howard ska inte försöka fylla sin fars roll som investerare. Den delen av övergången är redan genomförd. Greg Abel har varit vd sedan januari och ansvarar för Berkshire Hathaways verksamhet och kapitalallokering.



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Har suttit i styrelsen sedan 1993

Samtidigt är Howard Buffett långt ifrån ny i Berkshire. Han har, enligt Yahoo Finance, varit styrelseledamot sedan 1993 och har under mer än tre decennier följt bolaget från insidan.

Det ger honom en annan utgångspunkt än någon som kommer in utifrån. Han känner verksamheten, styrelsen och sin fars sätt att driva bolaget. Men hans egen karriär har aldrig handlat om att kopiera Warren Buffett.

Det är kanske just det som gör honom intressant i den nya rollen.

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