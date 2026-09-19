Howard Buffett har varit verksam som sheriff, jordbrukare och krigsfotograf. Nu får Warren Buffetts son en helt annan uppgift: som ny styrelseordförande ska han värna om Berkshire Hathaways kultur och värderingar när bolaget går in i en ny era efter sin ikoniske grundare.
Från sheriff och krigsfotograf till ny ordförande för Berkshire Hathaway
Howard Buffett har valt en annan väg i livet än sin far. Han har varit sheriff i Nebraska, arbetat med jordbruk och fotograferat i konfliktområden.
Under åren har han också engagerat sig i humanitära frågor och rest till delar av världen där få förknippar en Buffett med något annat än investeringar.
Nu återvänder han till familjens företag. Howard Buffett blir enligt ett pressmeddelande ny styrelseordförande i Berkshire Hathaway när Warren Buffett lämnar posten efter mer än sex decennier.
Det är en ovanlig succession. Howard ska inte försöka fylla sin fars roll som investerare. Den delen av övergången är redan genomförd. Greg Abel har varit vd sedan januari och ansvarar för Berkshire Hathaways verksamhet och kapitalallokering.
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Har suttit i styrelsen sedan 1993
Samtidigt är Howard Buffett långt ifrån ny i Berkshire. Han har, enligt Yahoo Finance, varit styrelseledamot sedan 1993 och har under mer än tre decennier följt bolaget från insidan.
Det ger honom en annan utgångspunkt än någon som kommer in utifrån. Han känner verksamheten, styrelsen och sin fars sätt att driva bolaget. Men hans egen karriär har aldrig handlat om att kopiera Warren Buffett.
Det är kanske just det som gör honom intressant i den nya rollen.
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En annan typ av ordförande
Som styrelseordförande får Howard Buffett framför allt ett ansvar för Berkshire Hathaways kultur och de värderingar som Warren Buffett har hållit fast vid under sin tid som vd och ordförande.
Berkshire är byggt på en ovanlig grad av självständighet. De många bolagen inom koncernen har stor frihet att sköta sina verksamheter, samtidigt som huvudkontoret hålls litet och kapitalet fördelas med stor försiktighet.
Det är en modell som inte enkelt kan skrivas in i en manual. Mycket bygger på förtroende, långsiktighet och hur ledningen agerar när ingen kvartalsrapport tvingar fram ett visst beslut.
Warren Buffet försvinner inte helt
Warren Buffett försvinner inte helt. Han blir chairman emeritus och sitter kvar i styrelsen. Men den dagliga ledningen ligger redan hos Abel, och med Howard Buffett som ordförande är den nya ordningen på plats.
För Howard innebär det att han får en betydelsefull roll i ett företag som hans far har format mer än något annat. Samtidigt är det svårt att tänka sig en tydligare kontrast mellan deras yrkesliv
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