För att kunna bygga en modell som hittar användare under 13 år måste Meta samla in och spara data om just den gruppen. Delstaterna har därför lovat att aldrig stämma bolaget för saken, en friskrivning som amerikanska jurister kallar allt annat än rutin.
Dolda klausulen i Metas uppgörelse: Får behålla barnens data
Realtid har tidigare beskrivit hur 30 procent av Metas miljarduppgörelse hänger på att TikTok och YouTube antar samma regler.
Nu pekar TechCrunch på ytterligare ett villkor i avtalstexten.
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Enligt uppgörelsen ska Meta inom ett år från avtalets ikraftträdande ha utvecklat, tränat och börjat testa en modell som identifierar vilka användare på plattformarna som är under 13 år.
Avtalet kräver inte uttryckligen att modellen bygger på AI, men Metas befintliga åldersbedömning gör det.
Lagen begränsar
Den amerikanska barnskyddslagen COPPA begränsar just hur länge och i vilken omfattning tjänster får samla in och lagra barns personuppgifter.
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Avtalet slår fast att Meta inte ska behöva bryta mot COPPA för att träna modellen – och delstaternas justitieministrar avstår samtidigt, för all framtid, från att driva COPPA-krav eller liknande delstatliga krav kopplade till Metas användning av barns data.
Data från användare under 13 år får däremot inte användas för annonsriktning, marknadsföring eller algoritmoptimering.
”Inte orimligt” – men svårt att bevaka
Philip N. Yannella, delägare på advokatbyrån Blank Rome, säger till TechCrunch att den här typen av dataminimeringsgarantier är vanliga i integritetsarbete.
Hans invändning gäller i stället att COPPA främst drivs av den federala myndigheten FTC, som inte är part i uppgörelsen.
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Meta ska hålla barndata isolerad från övriga system och använda den enbart för att hitta och plocka bort användare under 13 år. En oberoende revisor ska granska efterlevnaden.
Vad som inte framgår av avtalet är vilken data som sparas, hur mycket beteendeinformation den omfattar eller hur länge den behålls. Joshua Wurtzel, delägare på Schlam Stone & Dolan, påpekar att friskrivningen inte gäller om Meta använder datan utanför de uppsatta ramarna.
Peter Jackson på Greenberg Glusker är mer skeptisk och menar att undantaget kan minska incitamenten till framtida tillsynsåtgärder. Han beskriver avtalets åldersverifieringsdel som präglad av en tung och möjligen forcerad förhandling.
Gäller inte svenska användare
Uppgörelsen binder Meta enbart mot användare i de delstater och territorier som är parter i avtalet. Varken tidsgränser, nattläge eller åldersmodellen omfattar europeiska användare, och friskrivningen från COPPA-krav har ingen motsvarighet på den här sidan Atlanten.
Ska en plattform säkert kunna avgöra vem som är under en viss ålder behöver den samla in mer information om just minderåriga, inte mindre, samtidigt som GDPR ställer krav på dataminimering och särskilt skydd för barns uppgifter.
I USA löstes knuten genom att motparten avstod från att stämma. Något sådant utrymme finns inte för en europeisk tillsynsmyndighet, som utövar tillsyn enligt lag snarare än förhandlar fram undantag.