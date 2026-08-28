Dolda klausulen i Metas uppgörelse: Får behålla barnens data

Realtid har tidigare beskrivit hur 30 procent av Metas miljarduppgörelse hänger på att TikTok och YouTube antar samma regler.

Nu pekar TechCrunch på ytterligare ett villkor i avtalstexten.

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Enligt uppgörelsen ska Meta inom ett år från avtalets ikraftträdande ha utvecklat, tränat och börjat testa en modell som identifierar vilka användare på plattformarna som är under 13 år.

Avtalet kräver inte uttryckligen att modellen bygger på AI, men Metas befintliga åldersbedömning gör det.

Lagen begränsar

Den amerikanska barnskyddslagen COPPA begränsar just hur länge och i vilken omfattning tjänster får samla in och lagra barns personuppgifter.

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Avtalet slår fast att Meta inte ska behöva bryta mot COPPA för att träna modellen – och delstaternas justitieministrar avstår samtidigt, för all framtid, från att driva COPPA-krav eller liknande delstatliga krav kopplade till Metas användning av barns data.

Data från användare under 13 år får däremot inte användas för annonsriktning, marknadsföring eller algoritmoptimering.