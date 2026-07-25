Därför tackar generation Z nej till chefsjobb

För dagens unga är karriär inte längre synonymt med befordran. Istället prioriterar de balans, frihet och rimliga arbetsvillkor framför större ansvar som många gånger betyder längre arbetsdagar.

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Chefsjobbet har blivit tyngre

Att unga inte längre ser traditionellt chefsjobb som den mest attraktiva vägen till utveckling och påverkan betyder inte att de saknar ambition.

En viktig förklaring kan snarare vara att chefsrollen har förändrats. De senaste åren har antalet medarbetare per chef fördubblats från runt sex till tolv personer. Det innebär ett större krav på att stötta, motivera och utveckla allt större team.

”Unga ser tydligt vilken börda som följer med chefsrollen”, säger Tomasz Szklarski, vd för Enpulse, till Euronews.



Chefen hamnar ofta mellan två motstridiga krav: att leverera resultat inför ledningen och samtidigt stötta, utveckla och motivera allt större team.

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Europa riskerar brist på ledare i framtiden

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Den sjunkande viljan att ta ett chefsjobb är inte bara ett problem för enskilda företag. Europa står redan inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning, där en större andel går i pension samtidigt som färre yngre träder in på arbetsmarknaden.



Det ökar konkurrensen om kompetens och gör behovet av framtida ledare ännu större. Om färre medarbetare vill ta steget in i chefsroller kan det på sikt påverka organisationers förmåga att utvecklas, fatta beslut och leda större förändringar.

AI kan automatisera processer, men den löser inte ledarskapsfrågan. Det är inte självklart att medarbetare skulle acceptera algoritmer som ersättning för mänskligt ledarskap. Empati, motivation och relationsbyggande är fortfarande mänskliga kärnkompetenser.

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