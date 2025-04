Chefer mår allt sämre: "Överväldigande känsla"

I KORTHET Chefers engagemang sjönk mest globalt 2024, enligt Gallup.

Ökade krav från både ledning och medarbetare, samt nya utmaningar som AI, distansarbete och svag konjunktur pressar chefer hårt.

Chefen påverkar hela arbetsplatsens välmående – forskning visar att en chef kan påverka medarbetares psykiska hälsa mer än en terapeut. Sammanfattat med hjälp av AI och kvalitetssäkrat av Realtid

När pandemin bröt ut stöptes arbetslivet om. Hemmajobb blev mer vanligt förekommande, samtidigt som allt fler företag har försökt inkorporera AI i arbetet.

Lägg därtill en tuff konjunktur i stora delar av världen – och resultatet är en krävande tid för de chefer som har i uppdrag att guida sitt team mot goda resultat.

Nu visar en ny rapport att chefer världen över har blivit mindre engagerade i sitt arbete – och det är en utveckling som kan påverka hela arbetsplatsen negativt, skriver Business Insider.

Chefers engagemang minskar mest

Gallups State of the Global Workplace 2025-rapport avslöjar att det självupplevda engagemanget bland medarbetare sjönk från 23 procent till 21 procent under 2024.

Även om chefers engagemang fortfarande ligger på en högre nivå än de anställda var det bland cheferna som det minskade mest. Rapporten bygger på svar från över 227 000 personer på olika arbetsplatser över hela världen.

Vad är det då som gör att fler chefer tycker att det är tråkigare att gå till jobbet? De senaste åren har de ställts inför nya utmaningar: störningar i leveranskedjor, AI-verktygens intåg och ökade krav på flexibilitet efter pandemin.

”De nya kraven, i kombination med de gamla kraven, har orsakat av överväldigande ansvarskänsla för många chefer”, säger Jim Harter på Gallup.

Harter föreslår att arbetsgivare fokuserar på utbildning och utveckling för att ge dem verktyg att hantera sin situation.