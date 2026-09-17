Caroline Marie Hagen Kjos värderas till 30,05 miljarder norska kronor och är Norges rikaste kvinna. Med arvet efter fadern följde makten över en koncern vars varumärken finns i de flesta svenska kylskåp.
Norges rikaste kvinna står bakom både Kalles och Felix
Norska affärsmagasinet Kapital har publicerat sin årliga lista över landets rikaste. Caroline Marie Hagen Kjos kliver rakt in på elfte plats med en beräknad förmögenhet på 30,05 miljarder kronor, och enligt Kapital är hon därmed den rikaste norska kvinnan i modern tid.
Missa inte: Bubs-febern i USA – Orkla satsar miljarder när svenskt godis går viralt. Realtid
Avståndet ner till nästa kvinna på listan är stort. Bland de andra namnen högt upp finns Helene Odfjell med 13,2 miljarder och Else Helene Sundt med 11,5 miljarder.
Ärvde både kapital och röster
Fadern Stein Erik Hagen grundade lågpriskedjan Rimi tillsammans med sin far på 1970-talet. Han avled plötsligt den 4 maj i år, 69 år gammal.
Arvet var dock planerat sedan länge. Hagen hade genom ett generationsskifte redan fört över det mesta av de ekonomiska värdena i Canica-sfären till barnen, men behöll själv röstkontrollen genom A-aktier i Tvist 1 AS.
Läs även: Bubs-ägaren fyller på godispåsen – köper bolag. Dagens PS
Hagen Kjos tog över runt 90 procent av värdena i Canica via det schweiziska bolaget Canica Holding AG.
Efter faderns död tog hon även över Tvist 1 AS och därmed röstkontrollen i Canica. Hon har alltså nu både det dominerande ekonomiska ägandet och det avgörande inflytandet över koncernen.
I början av september köpte dessutom ett bolag som hon kontrollerar 100 000 Orkla-aktier från dödsboet, för drygt 9,2 miljoner norska kronor.
Svärsonen leder Orkla
Canica och närstående bolag äger tillsammans 25 procent av Orkla, där Hagen var styrelseordförande sedan 2006.
I juli valdes Christer Kjos till ny ordförande vid en extra bolagsstämma. Han är vd för Canica och gift med Caroline Marie Hagen Kjos.
Missa inte: Norge beslagtar ryskt fartyg på Svalbard – Ukraina vill ha betalt. Realtid
Hagen Kjos själv sitter i Orklas styrelse sedan 2023, och hon är styrelseordförande i Canica.
Inflytandet över en av Nordens största dagligvarukoncerner ligger därmed samlat hos ett gift par i Schweiz.
Från Kalles till Bubs
Orkla Foods Sverige är en av landets största livsmedelsproducenter med omkring 1 400 anställda och tillverkning på åtta orter. Bolaget säljer bland annat Felix, Grandiosa, Paulúns, Anamma, Abba, Kalles Kaviar och Funlight.
Till det kommer godiset. Orkla köpte Jönköpingsbolaget Bubs, som drivs som dotterbolag under koncernens svenska konfektyrverksamhet.
I somras rapporterade Realtid att Orkla satsar miljarder på att bygga ut produktionen när svenskt lösgodis slår igenom internationellt.
Ketchupen, sillen och kaviaren är med andra ord knutna till en ägarstruktur där de avgörande besluten nu fattas av en person.
Makten flyttar utomlands
Hagen Kjos bor i Schweiz, liksom Helene Odfjell. Hon är långt ifrån ensam om att styra norska förmögenheter därifrån, skriver Sol.no
Enligt Kapital kontrolleras drygt 1 600 miljarder kronor, nära 60 procent av värdena på listan, helt eller delvis från utlandet. För två år sedan var andelen 48,5 procent. 73 familjeöverhuvuden på listan har själva lämnat Norge.
Realtid har tidigare beskrivit hur över hälften av Norges hundra rikaste flyttat sina tillgångar till Schweiz sedan förmögenhetsskatten höjdes 2022, en skatteflykt som fått norska politiker att snegla på Sverige.
Statsminister Jonas Gahr Støre har kallat miljardärernas uttåg ett brott mot samhällskontraktet, enligt Dagens PS.
Att Hagen Kjos skulle ta över var ingen överraskning. Hon pekades ut som arvtagare till familjeverksamheten redan för 16 år sedan.