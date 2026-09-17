Norges rikaste kvinna står bakom både Kalles och Felix

Norska affärsmagasinet Kapital har publicerat sin årliga lista över landets rikaste. Caroline Marie Hagen Kjos kliver rakt in på elfte plats med en beräknad förmögenhet på 30,05 miljarder kronor, och enligt Kapital är hon därmed den rikaste norska kvinnan i modern tid.

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Avståndet ner till nästa kvinna på listan är stort. Bland de andra namnen högt upp finns Helene Odfjell med 13,2 miljarder och Else Helene Sundt med 11,5 miljarder.

Ärvde både kapital och röster

Fadern Stein Erik Hagen grundade lågpriskedjan Rimi tillsammans med sin far på 1970-talet. Han avled plötsligt den 4 maj i år, 69 år gammal.

Arvet var dock planerat sedan länge. Hagen hade genom ett generationsskifte redan fört över det mesta av de ekonomiska värdena i Canica-sfären till barnen, men behöll själv röstkontrollen genom A-aktier i Tvist 1 AS.

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Hagen Kjos tog över runt 90 procent av värdena i Canica via det schweiziska bolaget Canica Holding AG.

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Efter faderns död tog hon även över Tvist 1 AS och därmed röstkontrollen i Canica. Hon har alltså nu både det dominerande ekonomiska ägandet och det avgörande inflytandet över koncernen.

I början av september köpte dessutom ett bolag som hon kontrollerar 100 000 Orkla-aktier från dödsboet, för drygt 9,2 miljoner norska kronor.