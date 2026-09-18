Åklagare utreder AI-glasögon – kvinnor filmas i smyg

Åklagarmyndigheten i Paris bekräftar för Reuters att man nyligen öppnat minst en brottsutredning efter anmälningar om sexuella trakasserier. Anmälningarna är kopplade till en trend i sociala medier där personer filmar kvinnor på gatan utan deras samtycke och publicerar klippen på nätet.

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Åklagarna uppger inte vilket fabrikat som använts och vill inte lämna fler detaljer. Men myndighetens cyberbrottsenhet testade själv glasögonen för två veckor sedan, för att bättre förstå vilka brott tekniken kan användas till.

Företag vill kunna säga nej

CNIL har tagit emot färre än tio klagomål som rör smarta glasögon på arbetsplatser. Myndigheten uppger samtidigt att den i allt högre grad kontaktas av företag som vill veta om de har rätt att förbjuda glasögonen på jobbet.

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Tekniken innebär ”verkliga utmaningar” när det gäller att informera personer om att de filmas och att hämta in samtycke där det krävs, säger Nacera Bekhat, chef för ekonomiska frågor på CNIL.

Frågan drivs parallellt i flera länder. Australien meddelade i torsdags att man överväger att förbjuda kamerautrustade glasögon på statliga arbetsplatser – enligt regeringen möjligen det första förbudet i sitt slag. Brittiska biografer har infört egna förbud, och i Tyskland har en konsumentorganisation polisanmält Meta och flera återförsäljare med hänvisning till integritetslagstiftningen.