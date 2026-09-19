Universiteten tvekar om AI – går för snabbt

Amanda Cullen läser första året vid North Carolina State University och tar examen 2030. I de flesta av hennes kurser har regeln hittills varit att AI inte får användas alls, ofta uttryckligen angivet i kursplanen.

Hon ifrågasätter om det är realistiskt, med argumentet att om tekniken är självklar i arbetslivet borde studenterna få lära sig den under utbildningen. Det rapporterar Fortune.

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Problemet är att tekniken utvecklats snabbare än en normal fyraårig utbildning hinner löpa. NC State har ingen samlad AI-policy utan låter varje lärare avgöra om tekniken ska tillåtas, begränsas eller förbjudas. Resultatet blir att en student kan möta totalförbud i ett ämne och inbjudan att experimentera i nästa.

Promptloggen som kompromiss

Lauren Callen, som läser maskinteknik vid samma universitet, föredrar tydliga riktlinjer framför förbud. I en av hennes introduktionskurser i Python får studenterna använda AI-modeller som stöd i uppgifterna, men måste ladda upp både sina promptar och modellens svar.

Kraven från arbetsgivarhåll är enkla att kvantifiera. PwC:s AI Jobs Barometer 2026, som analyserat över en miljard jobbannonser i 27 länder, visar en global lönepremie på 62 procent för AI-kompetens – jämfört med 25 procent två år tidigare.

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ANNONS

I Sverige ökade antalet annonser som efterfrågar AI-kompetens med 17 000 och utgör nu 3,1 procent av samtliga.

Samtidigt visar en McKinsey-studie att 88 procent av företagen använder AI i någon form.