Storbolagen betalar styrelsen 90 procent mer – kvinnor efter

Skillnaden mellan börsens storbolag och resten av listorna är stor när det gäller vad styrelseledamöterna får betalt. Det framgår av revisions- och rådgivningsbyrån BDO:s rapport God bolagsstyrning i praktiken, som bygger på en genomgång av 401 börsbolags årsredovisningar för räkenskapsåret 2025.

Missa inte: Buffetts sista råd virala: Här är hela det fantastiska brevet. Realtid

Arvodena sjunker stegvis med bolagens storlek, från Large Cap via Mid Cap och Small Cap ned till First North Premier och NGM. Samma mönster gäller ordförandearvodena.

”Det som kanske överraskade mest var storleken på skillnaderna mellan börslistorna. Att Large Cap ligger högre är väntat, men det genomsnittliga arvodet per ledamot är nästan 90 procent högre än på Mid Cap”, säger Martin Tidesten, Head of Risk Advisory på BDO i Sverige till Realtid.

Är den skillnaden rimlig?

”Ja, det är rimligt att en del av skillnaden kan förklaras av bolagens olika förutsättningar. De största bolagen har ofta mer omfattande och komplexa verksamheter, vilket kan innebära större ansvar och högre krav på erfarenhet och specialistkompetens i styrelsen. Men vi har inte mätt arbetsbörda eller ansvar separat, så vi kan inte säga att det förklarar hela skillnaden”.

Finans och telekom i topp

Skillnaderna är tydliga också mellan branscherna. Inom finans och telekom får ordförandena i genomsnitt mer än 1,4 miljoner kronor. En vanlig ledamot får i snitt omkring 542 000 kronor inom finans och 512 000 kronor inom telekom.

ANNONS

Fastighetsbolagen ligger lägst. Telekomsiffrorna ska läsas med viss försiktighet, eftersom sektorn bara omfattar ett tiotal bolag.

Läs även: Konsulterna pungslår redan krisande Northvolt. Dagens PS

I storbankerna ligger nivåerna långt över snittet. Swedbanks ordförande Göran Persson har ett föreslaget arvode på 3,6 miljoner kronor för 2026, medan Nordeas ordförande Stephen Hester ligger högst med omkring 4,7 miljoner kronor, enligt Dagens PS.

Tidesten menar att branschmönstret stärker bilden av att bolagens komplexitet och regelkrav styr nivåerna.

”Tittar man på finanssektorn finns det väldigt specifika krav på styrelserna. Bolagen har inte bara börsens regler att förhålla sig till, utan också den regulatoriska kontext som följer av att stå under Finansinspektionens tillsyn, med höga krav på kompetens inom bland annat reglering, riskhantering och kapitalfrågor. Det är rimligt att den typen av krav också avspeglas i marknadens arvodesnivåer”.