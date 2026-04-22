Det lockar arbetskraft till Sverige – och det är inte lönen

Rapporten från SCB baseras på en enkätundersökning riktad till högkvalificerade arbetskraftsinvandrare som flyttat till Sverige mellan 2021 och 2024.

Missa inte: AI förändrar konsultbranschen – ”Ribban höjs”. Realtid

Förutom work-life balance lyfter de tillfrågade fram möjligheten till ett specifikt arbete, goda karriärmöjligheter samt tillgång till fritids- och kulturaktiviteter som viktiga skäl till att de valde Sverige.

”Tredjelandsmedborgare lägger dessutom stor vikt vid faktorer som säkerhet, synen på jämställdhet samt principen om lika villkor, vilket tyder på att bredare sociala aspekter spelar en central roll i deras val av Sverige”, säger Sinisa Sauli, statistiker på SCB i en kommentar.

Sverige konkurrerar om talangerna

Ungefär hälften av de svarande uppger att det fanns andra länder än Sverige som lockade vid tidpunkten för flytten.

Läs även: Han betalade tiotusentals kronor – för ett jobb som inte fanns . Dagens PS

Andelen som övervägde alternativa destinationer var högre bland medborgare från länder utanför EU/EES än bland EU/EES-medborgare.

”Vi har sett att länder med relativt stabila arbetsmarknader, välutvecklade samhällsstrukturer och goda möjligheter till högkvalificerade arbeten är särskilt attraktiva för personer som överväger att flytta”, säger Caroline Rathsmann, statistiker på SCB.