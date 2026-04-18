Artificiell intelligens omformar konsultbranschen i grunden. Men snarare än att hota konsultrollen menar ledande aktörer att AI ökar efterfrågan på kvalificerad rådgivning, och att de som inte ställer om riskerar att halka efter.
AI förändrar konsultbranschen – "Ribban höjs"
Att ställa om snabbt är inte bara en konkurrensfördel, det kan vara avgörande för överlevnad.
En ny global studie från PwC, baserad på över 1 200 företag i 25 branscher, visar att 20 procent av bolagen står för 74 procent av det ekonomiska värdet som AI skapar.
De mest framgångsrika bolagen får i genomsnitt sju gånger högre avkastning på sina AI-investeringar än övriga.
Enligt Andreas Håkansson, AI-expert på PwC Sverige, är skillnaden att ledande företag integrerar AI i kärnverksamheten snarare än att lägga tekniken ovanpå befintliga arbetssätt.
Konsultbolagen höjer produktiviteten
Konsultbolagen möter just nu en bransch i snabb förändring. Peter Hellgren, vd för Consid, ser AI som en produktivitetshöjare som frigör tid för mer kvalificerat arbete.
”Framför allt höjer det produktiviteten, kortar ledtider och förändrar hur vi levererar värde till kunder”, säger han till Realtid.
Han understryker att konsultrollen inte ersätts, den förstärks. Uppgifter som tidigare var manuella eller tidskrävande kan nu göras snabbare, vilket öppnar för mer strategiskt och affärsnära arbete.
”AI gör också att ribban höjs i branschen. Kunder kommer med rätta att förvänta sig högre tempo, bättre precision och mer effekt per investerad krona”, säger Hellgren.
Ökad efterfrågan på konsulttjänster
Jonas Forsman, AI Lead för CGI Sverige, delar bilden.
CGI:s egen undersökning Voice of Our Clients visar att 75 procent av tillfrågade beslutsfattare uppger att digitaliseringen har en betydande inverkan på deras verksamhet, och att många vänder sig till konsulter för att implementera AI och driva digital transformation.
”Kunderna söker strategiska partners med djup expertis för att implementera AI ansvarsfullt i stor skala, säger Forsman, till Realtid.
CGI:s styrelseordförande Julie Godin och vd François Boulanger konstaterade i en nyligen publicerad artikel att AI accelererar produktivitet och beslutsfattande, men inte ersätter den mänskliga expertis som krävs för att navigera digital komplexitet, särskilt inom strategi, integration och leverans.
Konsulten blir arkitekt
Enligt Forsman håller konsultrollen på att förändras i grunden.
Konsulter utvecklas från analytiker till det han beskriver som arkitekter för samordning, som styr kontinuerlig intelligens och säkerställer att AI levererar hållbart affärsvärde.
CGI tillämpar sin så kallade Client Zero-strategi, där AI testas internt innan lösningarna skalas upp för kunder. Bolaget har även ingått partnerskap med Google Gemini och OpenAI för att stärka både interna kapaciteter och kunderbjudandet.
Peter Hellgren varnar samtidigt för de som inte anpassar sig. Han menar att valet inte står mellan AI eller konsulter, utan att kunder i allt högre grad kommer att välja konsulter som kan använda AI på ett affärsdrivet sätt.
”De bolag som håller fast vid gamla leveransmodeller kommer att få det betydligt tuffare”, säger han.
Marknaden om fem år
Hellgren tror att konsultbranschen om fem år är mer specialiserad, mer datadriven och betydligt mer AI-integrerad.
Han förutspår också en rörelse mot färre rena resursköp och fler värdebaserade åtaganden.
”I grunden ser jag inte AI som ett hot mot starka konsultbolag. Jag ser det som ett teknikskifte som kommer att omfördela marknaden. Vinnarna blir de bolag som snabbast lyckas översätta AI till konkret kundvärde”, säger han.