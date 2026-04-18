AI förändrar konsultbranschen – "Ribban höjs"

Att ställa om snabbt är inte bara en konkurrensfördel, det kan vara avgörande för överlevnad.

En ny global studie från PwC, baserad på över 1 200 företag i 25 branscher, visar att 20 procent av bolagen står för 74 procent av det ekonomiska värdet som AI skapar.

De mest framgångsrika bolagen får i genomsnitt sju gånger högre avkastning på sina AI-investeringar än övriga.

Enligt Andreas Håkansson, AI-expert på PwC Sverige, är skillnaden att ledande företag integrerar AI i kärnverksamheten snarare än att lägga tekniken ovanpå befintliga arbetssätt.

Konsultbolagen höjer produktiviteten

Konsultbolagen möter just nu en bransch i snabb förändring. Peter Hellgren, vd för Consid, ser AI som en produktivitetshöjare som frigör tid för mer kvalificerat arbete.

”Framför allt höjer det produktiviteten, kortar ledtider och förändrar hur vi levererar värde till kunder”, säger han till Realtid.

ANNONS

Han understryker att konsultrollen inte ersätts, den förstärks. Uppgifter som tidigare var manuella eller tidskrävande kan nu göras snabbare, vilket öppnar för mer strategiskt och affärsnära arbete.

”AI gör också att ribban höjs i branschen. Kunder kommer med rätta att förvänta sig högre tempo, bättre precision och mer effekt per investerad krona”, säger Hellgren.