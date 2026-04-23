AI används mest av höginkomsttagare – förstärker klyftor

Höginkomsttagare och erfarna tjänstemän ligger långt före andra grupper i användningen av artificiell intelligens.

Det visar en ny undersökning som pekar på växande klyftor på arbetsmarknaden.

Resultaten tyder på att tekniken riskerar att förstärka både löne- och könsskillnader i takt med att den får större genomslag.

Tydliga skillnader

Undersökningen, genomförd av Financial Times i samarbete med Focaldata, omfattar 4 000 arbetstagare i USA och Storbritannien.

Den visar att över 60 procent av höginkomsttagare använder AI dagligen i arbetet, jämfört med endast 16 procent bland låginkomsttagare.

Skillnaderna syns tydligt inom kunskapsintensiva yrken.

Advokater, revisorer och mjukvaruutvecklare använder AI i hög utsträckning oavsett erfarenhetsnivå, men betydligt mer än lägre betalda yrkesgrupper inom samma sektorer.