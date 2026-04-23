Det har sagts att AI kan bli ett verktyg för att jämna ut löneklyftor i arbetslivet. Men hittills tycks det snarare vara värtom.
AI används mest av höginkomsttagare – förstärker klyftor
Höginkomsttagare och erfarna tjänstemän ligger långt före andra grupper i användningen av artificiell intelligens.
Det visar en ny undersökning som pekar på växande klyftor på arbetsmarknaden.
Resultaten tyder på att tekniken riskerar att förstärka både löne- och könsskillnader i takt med att den får större genomslag.
Tydliga skillnader
Undersökningen, genomförd av Financial Times i samarbete med Focaldata, omfattar 4 000 arbetstagare i USA och Storbritannien.
Den visar att över 60 procent av höginkomsttagare använder AI dagligen i arbetet, jämfört med endast 16 procent bland låginkomsttagare.
Skillnaderna syns tydligt inom kunskapsintensiva yrken.
Advokater, revisorer och mjukvaruutvecklare använder AI i hög utsträckning oavsett erfarenhetsnivå, men betydligt mer än lägre betalda yrkesgrupper inom samma sektorer.
Kan förstärka ojämlikheter
Mönstret pekar på att utbildning, teknisk kompetens och vana vid digitala verktyg spelar en avgörande roll för hur snabbt tekniken tas i bruk.
Ekonomer menar att utvecklingen följer ett historiskt mönster där ny teknik först gynnar de mest kvalificerade.
Daron Acemoglu vid Massachusetts Institute of Technology har tidigare varnat för att AI kan förstärka ojämlikheten mellan arbetskraft och kapital.
Workshops kan hjälpa
Även Chris Pissarides vid London School of Economics framhåller att avancerad teknik i högre grad belönar individer med stark analytisk och kognitiv förmåga.
Samtidigt visar undersökningen en tydlig könsskillnad. Män använder AI-verktyg i större utsträckning än kvinnor i flera branscher, från teknik till utbildning och detaljhandel.
Enligt Fabien Curto Millet på Google är kvinnor omkring 20 procent mindre benägna att använda AI i arbetet, även om riktade utbildningsinsatser visat sig kunna minska gapet.
”En workshop ledde till en tredubbling av den dagliga användningen ”, säger Millet till FT.
Kan ersätta instegsjobb
Den mest intensiva användningen återfinns inte bland de yngsta på arbetsmarknaden, utan bland personer i 30-årsåldern med längre yrkeserfarenhet.
Det tyder på att AI i första hand fungerar som ett verktyg som förstärker befintlig kompetens snarare än ersätter den.
Utvecklingen väcker också oro för karriärmöjligheter för yngre anställda. När AI tar över enklare arbetsuppgifter riskerar instegsjobb att försvinna, vilket kan göra det svårare att bygga erfarenhet.
