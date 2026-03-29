När jobbet blir en risk: chefer överväger att sluta

Var fjärde chef uppger att de har utsatts för hot eller hat under det senaste året. Hoten kommer både från anställda, kunder och externa aktörer.

Fysiska angrepp är ovanligare, men psykiska påtryckningar och trakasserier påverkar arbetsvardagen kraftigt. Chefer berättar att rädslan påverkar deras beslut och hur de interagerar med medarbetare.

Hälsan tar stryk

Undersökningen visar att hot leder till både psykisk och fysisk ohälsa. Stress, sömnproblem och oro för säkerheten är vanliga följder.

En del chefer upplever också isolering och rädsla för att framträda offentligt. Totalt anger 12 procent att de överväger att lämna sin roll på grund av hoten. Många känner att stödet från organisationen är otillräckligt.

Så kan organisationer agera

Chefs undersökning visar att hoten får mindre effekt när arbetsgivaren tar ansvar. Tydliga rutiner, utbildning i konflikthantering och stöd från HR och ledning ger chefer verktyg att agera och stöd när det behövs.

ANNONS

Chefer som får stöd uppger att de känner sig mer trygga och kan fortsätta i sina roller utan att kompromissa med sin säkerhet.

