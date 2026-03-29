Interim Management, att hyra in chefer och specialister på tillfällig basis, är en bransch som följer konjunkturen. Men Wictor Bonde, en av grundarna av Sveriges största aktör inom interimrekrytering, Interim Search, ser hur företagen nu börjar rusta för att ta sig ur lågkonjunkturen.
"Ett jävla anamma" – rekryterare ser bolagens väg ur konjunkturen
”Den mest utmanande marknaden är en avvaktande marknad. Och det är det vi är i nu, tre år in”, säger Wictor Bonde till Realtid
Interim Search, som omsätter mer än dubbelt så mycket som den näst största konkurrenten, riktar sig främst mot medelstora och större bolag med en omsättning på cirka 250 miljoner upp till fem miljarder kronor.
Bolaget har i dag cirka 400 konsulter ute på uppdrag och arbetar mot en nätverk med drygt 21 000 av marknadens uppskattningsvis 25 000 aktiva interimskonsulter.
Den typiska kunden man riktar sig mot, säger Bonde, är mellanstora bolag eller bolag på väg mot att bli större.
”Det handlar inte så mycket om omsättningen i sig utan om att organisationen ska vara tillräckligt komplex. Att de har en full ledningsgrupp, en full ekonomifunktion och kanske fabriker”, förklarar Bonde.
Säkerhetschefer sticker ut
Trots det tuffa marknadsläget ser Bonde tydliga trender i vad kunderna efterfrågar.
Affärskritiska positioner, ekonomichefer, HR-chefer, jurister och andra ledningsgruppsroller, har en jämn och stabil efterfrågan oavsett konjunktur. Men det senaste halvåret sticker en kategori ut.
”Vi har tillsatt ovanliga många säkerhetschefer. Alla möjliga sorter. Det sticker ut”, säger han och menar att det är en konsekvens av det nuvarande säkerhetsläget.
Parallellt ser Interim Search ett ökande intresse för kommersiella roller. Företag som kämpat genom lågkonjunkturen börjar nu rusta för att ta sig framåt igen.
”Vi ser ett ökat jäklar anamma. Många företag tar in säljchefer, marknadschefer och kvalificerade säljare med komplexa införsäljningsprocesser. Kanske har man tappat 20 procent av sin största kund och måste hitta det någon annanstans”, säger han.
En bransch i förändring
Bortom konjunkturen pågår en mer långsiktig strukturförändring.
Historiskt har interimskonsulter ofta varit seniora personer i slutet av karriären, men under det senaste decenniet har en markant yngre grupp tagit steget in i branschen.
”Människor mitt i karriären tar i mycket större utsträckning ett aktivt val att börja arbeta som interimskonsult. För 15 år sedan existerade inte det”, säger Wictor Bonde.
Drivkrafterna är dock desamma oavsett ålder: möjligheten att styra sin egen tid och kicken i att snabbt komma in i en organisation och skapa värde.
Det genomsnittliga uppdraget ligger på drygt åtta månader, varav en tredjedel förlängs. Uppskattningsvis 10 till 15 procent av konsulterna övergår till anställning, men det beror snarare på att rollen medvetet dimensionerats med högre senioritet än den permanenta tjänsten som sedan följer.
Ingen ålderism
Bonde lyfter också en annan aspekt: ålderism, som debatteras flitigt på arbetsmarknaden i stort, spelar en marginell roll inom interim management.
”Det är ett parallellt universum där det inte spelar så stor roll. Det handlar om rätt erfarenhet, rätt attityd och rätt konsultativ approach”.
AI – verktyg, inte ersättare
Artificiell intelligens har redan börjat förändra branschen, men Bonde är tydlig med att tekniken har sina begränsningar.
AI kan effektivisera det administrativa förarbetet, sortera och sålla i stora kandidatpooler utifrån kompetens, geografi och tillgänglighet. Men den personliga bedömningen är svårare att automatisera.
”Energi, ambition, personlighet, motivationer, jag har väldigt svårt att tro att en algoritm kommer att klara av det”, säger han.
Bonde drar en parallell till internets genombrott och menar att AI kommer bli ett självklart verktyg utan att för den skull konkurrera ut den mänskliga kompetensen. Däremot ser han en risk med att branschen i sin iver att effektivisera låter AI-verktyg ta för stort ansvar i urvalsprocessen.
”Det finns en generell risk att arbetsmarknaden blir ännu mer oflexibel i att bara sålla ut kandidater som har helt rätt och logisk bakgrund”, varnar han.
En mer konkret oro handlar om instegsjobben. Bonde tror inte att jobben försvinner, men att innehållet förändras i grunden, vilket kan skapa en mismatch mellan utbildning och arbetsmarknadens krav.
”Vad som idag definieras som grund kommer vara annorlunda i framtiden. AI kommer förflytta vad man börjar med i ett nytt jobb”, säger han.
Behovet kvarstår
Så länge det finns chefer kommer det dock finnas behov av interimskonsulter, konstaterar Bonde.
Och på en marknad där kvalitetssäkring blir allt viktigare tror han att systematik och personlig handpåläggning i slutändan väger tyngre än algoritmernas snabbhet.
”Branschen pratar alldeles för lite om kvalitet. I svåra tider som nu, tre år in i lågkonjunktur, blir det ännu viktigare.”