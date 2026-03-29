"Ett jävla anamma" – rekryterare ser bolagens väg ur konjunkturen

”Den mest utmanande marknaden är en avvaktande marknad. Och det är det vi är i nu, tre år in”, säger Wictor Bonde till Realtid

Interim Search, som omsätter mer än dubbelt så mycket som den näst största konkurrenten, riktar sig främst mot medelstora och större bolag med en omsättning på cirka 250 miljoner upp till fem miljarder kronor.

Bolaget har i dag cirka 400 konsulter ute på uppdrag och arbetar mot en nätverk med drygt 21 000 av marknadens uppskattningsvis 25 000 aktiva interimskonsulter.

Den typiska kunden man riktar sig mot, säger Bonde, är mellanstora bolag eller bolag på väg mot att bli större.

”Det handlar inte så mycket om omsättningen i sig utan om att organisationen ska vara tillräckligt komplex. Att de har en full ledningsgrupp, en full ekonomifunktion och kanske fabriker”, förklarar Bonde.

Säkerhetschefer sticker ut

Trots det tuffa marknadsläget ser Bonde tydliga trender i vad kunderna efterfrågar.

Affärskritiska positioner, ekonomichefer, HR-chefer, jurister och andra ledningsgruppsroller, har en jämn och stabil efterfrågan oavsett konjunktur. Men det senaste halvåret sticker en kategori ut.

”Vi har tillsatt ovanliga många säkerhetschefer. Alla möjliga sorter. Det sticker ut”, säger han och menar att det är en konsekvens av det nuvarande säkerhetsläget.

Parallellt ser Interim Search ett ökande intresse för kommersiella roller. Företag som kämpat genom lågkonjunkturen börjar nu rusta för att ta sig framåt igen.

”Vi ser ett ökat jäklar anamma. Många företag tar in säljchefer, marknadschefer och kvalificerade säljare med komplexa införsäljningsprocesser. Kanske har man tappat 20 procent av sin största kund och måste hitta det någon annanstans”, säger han.