Nya studier visar att företag hellre omskolar sina anställda än säger upp dem på grund av artificiell intelligens. Samtidigt växer en ny grupp ”AI-flyktingar”, välutbildade yrkesmänniskor som byter karriär helt för att hitta trygghet i en föränderlig arbetsmarknad.
AI hotar jobben – men omskolning ger hopp
Oron för att AI ska ta över arbetsuppgifter sprider sig bland arbetstagare världen över. Men ny forskning tyder på att verkligheten är mer nyanserad än de mest dystopiska scenarierna.
Enligt en undersökning från Federal Reserve Bank of New York omskolar 35 procent av tjänsteföretagen i New York-regionen som använder AI sina anställda, en ökning från 24 procent förra året.
Under de kommande sex månaderna förväntas den siffran stiga till 47 procent, rapporterar Fortune.
Samtidigt är det bara en procent av företagen som hittills har genomfört uppsägningar kopplade till AI.
Men varningssignaler finns: 13 procent av tjänsteföretagen planerar uppsägningar under det kommande halvåret, och 23 procent räknar med att minska nyanställningarna.
Störst risk för högutbildade
En anmärkningsvärd detalj i New York Feds undersökning är att minskade nyanställningar på grund av AI är koncentrerade till tjänster som kräver högskoleexamen.
Detta kan bidra till den svåra arbetsmarknaden för nyutexaminerade, konstaterar forskarna.
En ny working paper från Harvard Kennedy School bekräftar bilden av en arbetsmarknad i omvandling. Forskarna, däribland doktoranden Karen Ni, analyserade utfallen för arbetare som deltagit i amerikanska omskolningsprogram.
Resultaten visar att omskolning generellt ger positiva effekter på inkomsterna för dem som byter yrke, rapporterar Harvard Gazette.
Men det finns viktiga skillnader. Arbetare som siktar på yrken med hög AI-exponering, det vill säga jobb där många arbetsuppgifter potentiellt kan automatiseras, tjänar i genomsnitt 29 procent mindre efter omskolning jämfört med dem som siktar på yrken med låg AI-exponering.
Bland de mest AI-exponerade yrkena i studien återfinns kundtjänstmedarbetare, kassörer och kontorsassistenter. I andra änden av spektrumet finns manuella arbeten som flyttkarlar, truckförare och paketerare.
Nya karriärvägar lockar
I Storbritannien syns en tydlig trend där unga väljer bort traditionella kontorsyrken.
Anställningen av generation Z inom bygg- och hantverkssektorn ökade med nästan 17 procent under året fram till januari 2026, skriver The Conversation. Fenomenet har fått namnet ”verktygsbältesgenerationen”.
Samtidigt växer en grupp som kallas ”AI-flyktingar”, erfarna yrkesmänniskor som lämnar tidigare lukrativa karriärer för att bli lärare.
Organisationen Now Teach, som hjälper karriärväxlare att omskola sig till lärare, rapporterar att allt fler söker sig dit för att tekniken har urholkat deras inkomster eller arbetstrygghet, skriver The Times.
Bland dem finns tidigare TV-producenter, affärskonsulter och börsmäklare. Garret Cummings, 52, var tidigare marknadschef men utbildar sig nu till geografilärare efter att hans kunder övergått till AI-verktyg.
”Många av mina kunder bytte till AI för att få svar på sina affärs- och konsumentfrågor. En stor kund slopade hela sin kvalitativa forskningsbudget och matade in 25 års data i AI”, berättar han för The Times.
Framtiden kräver anpassning
Experter menar att framgångsstrategin sällan handlar om att helt överge sitt yrkesområde.
Snarare gäller det att kombinera befintlig expertis med AI-kompetens.
En finansspecialist som förstår automatiseringsverktyg har bättre förutsättningar än någon som enbart förlitar sig på traditionella färdigheter, konstaterar forskare vid University of East London.
Karen Ni vid Harvard är försiktigt optimistisk. Studien visar att 25 till 40 procent av yrkena bedöms som ”AI-omskolningsbara”, betydligt högre än väntat.
”Man kanske tror att det är väldigt svårt att omskola någon från ett lågavlönat jobb till ett jobb med mer AI-exponering. Men det vi fann är att potentialen för omskolning faktiskt kan vara stor”, säger hon till Harvard Gazette.