AI hotar jobben – men omskolning ger hopp

Oron för att AI ska ta över arbetsuppgifter sprider sig bland arbetstagare världen över. Men ny forskning tyder på att verkligheten är mer nyanserad än de mest dystopiska scenarierna.

Enligt en undersökning från Federal Reserve Bank of New York omskolar 35 procent av tjänsteföretagen i New York-regionen som använder AI sina anställda, en ökning från 24 procent förra året.

Missa inte: Här är strategierna för att lyckas på det nya jobbet. Realtid

Under de kommande sex månaderna förväntas den siffran stiga till 47 procent, rapporterar Fortune.

Samtidigt är det bara en procent av företagen som hittills har genomfört uppsägningar kopplade till AI.

Men varningssignaler finns: 13 procent av tjänsteföretagen planerar uppsägningar under det kommande halvåret, och 23 procent räknar med att minska nyanställningarna.

Störst risk för högutbildade

En anmärkningsvärd detalj i New York Feds undersökning är att minskade nyanställningar på grund av AI är koncentrerade till tjänster som kräver högskoleexamen.

ANNONS

Detta kan bidra till den svåra arbetsmarknaden för nyutexaminerade, konstaterar forskarna.

Läs även: Här går åtta av tio till jobbet – trots sjukdom. Dagens PS

En ny working paper från Harvard Kennedy School bekräftar bilden av en arbetsmarknad i omvandling. Forskarna, däribland doktoranden Karen Ni, analyserade utfallen för arbetare som deltagit i amerikanska omskolningsprogram.

Resultaten visar att omskolning generellt ger positiva effekter på inkomsterna för dem som byter yrke, rapporterar Harvard Gazette.

Men det finns viktiga skillnader. Arbetare som siktar på yrken med hög AI-exponering, det vill säga jobb där många arbetsuppgifter potentiellt kan automatiseras, tjänar i genomsnitt 29 procent mindre efter omskolning jämfört med dem som siktar på yrken med låg AI-exponering.

Bland de mest AI-exponerade yrkena i studien återfinns kundtjänstmedarbetare, kassörer och kontorsassistenter. I andra änden av spektrumet finns manuella arbeten som flyttkarlar, truckförare och paketerare.