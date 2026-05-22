Goldman Sachs vd David Solomon hade två jobb som tonåring och jonglerade samtidigt med tre sporter. Nu uppmanar han unga att skaffa en kalender.
Goldman Sachs-chefen till Gen Z: Sluta slösa tid
Uppvuxen i norra New York höll David Solomon ett fullspäckat schema med student-råd, sport och arbete på glassbaren på Baskin-Robbins, men klagade ändå på att pengarna inte räckte. Hans far svarade inte med sympati utan bad honom föra kalender över varje timme. Insikten kom snabbt.
”Jag märkte, när jag var tvungen att redovisa varje minut, att jag faktiskt slösade bort en hel del tid”, sade Solomon i ett tal till MBA-studenter vid Wharton-skolan, enligt Fortune.
Tre veckor efter faderns råd hade han ett andra jobb på McDonald’s.
Budskapet är inte bara ett nostalgiskt minne. Solomon menar att samma princip gäller för unga i dag, på en arbetsmarknad som präglas av osäkerhet och snabb teknologisk förändring: omfamna kritik, var öppen för förändring och ta vara på de möjligheter som finns framför dig.
Värderingskrock på arbetsplatsen
Solomons råd landar mitt i en pågående debatt om generationskonflikter i arbetslivet. En studie från Becoming You Labs, baserad på svar från över 77 000 individer och 2 100 chefer inom tech, finans och konsultverksamhet, visar en markant skillnad i värderingar.
Generation Z prioriterar självomsorg, autenticitet och att bidra till andra. Arbetsgivarna sätter prestation, lärande och hårt arbete högst.
Bara två procent av de unga delar sina chefers värderingshierarki, visar studien. ”Det här förklarar exakt varför vi inte kan anställa dem”, uppgav en vd som deltog i undersökningen.
Men bilden är mer komplex än så. Forskning visar att generation Z, formad av finanskrisen 2008, pandemin och kriget i Ukraina, inte är lat, utan annorlunda.
Unga arbetstagare ställer högre krav på flexibilitet, meningsfullhet och psykiskt välmående, och söker sig i ökande utsträckning till hantverksyrken som anses mer skyddade mot automatisering.
Sparar mer – men tar stora risker
Ekonomiskt sett tar dock Generation Z mer ansvar för sin privatekonomi än tidigare generationer i samma ålder.
De sparar mer, fler har pensionssparande och inkomsterna ligger högre än motsvarande nivåer på 1990-talet.
Men goda vanor samexisterar med riskfyllda beteenden.
Tjänster som ”köp nu, betala senare”, inte minst via Klarna, leder i många fall till försenade betalningar och avgifter.
Kryptovalutor och digitala handelsplattformar lockar unga investerare men innebär hög volatilitet. En oroande andel unga betraktar dessutom nätgambling som en investeringsform.
DJ-karriären som inte fick offras
Till Wharton-studenterna passade Solomon även på att lyfta fram ett annat budskap: Hårt arbete räcker inte. Man behöver också något utanför jobbet som ger glädje.
Det vet han av egen erfarenhet. Vid sidan av sin karriär inom finans har Solomon länge verkat som elektronisk musikartist under namnet DJ D-Sol, ett sidospår som väckte både uppmärksamhet och ifrågasättanden när han klättrade mot toppen av Goldman Sachs.
”Alla möjliga människor kom till mig och sa att jag måste sluta dja om jag vill bli vd för Goldman Sachs”, berättade Solomon. Han valde att strunta i rådet.
I stället beskriver han dj-karriären som en livlina under tuffa perioder i arbetslivet, ett sätt att ladda om och hålla gnistan vid liv. Budskapet till unga är att inte låta yrkeslivet tränga undan det som ger energi.