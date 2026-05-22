Goldman Sachs-chefen till Gen Z: Sluta slösa tid

Uppvuxen i norra New York höll David Solomon ett fullspäckat schema med student-råd, sport och arbete på glassbaren på Baskin-Robbins, men klagade ändå på att pengarna inte räckte. Hans far svarade inte med sympati utan bad honom föra kalender över varje timme. Insikten kom snabbt.

”Jag märkte, när jag var tvungen att redovisa varje minut, att jag faktiskt slösade bort en hel del tid”, sade Solomon i ett tal till MBA-studenter vid Wharton-skolan, enligt Fortune.

Tre veckor efter faderns råd hade han ett andra jobb på McDonald’s.

Budskapet är inte bara ett nostalgiskt minne. Solomon menar att samma princip gäller för unga i dag, på en arbetsmarknad som präglas av osäkerhet och snabb teknologisk förändring: omfamna kritik, var öppen för förändring och ta vara på de möjligheter som finns framför dig.

Värderingskrock på arbetsplatsen

Solomons råd landar mitt i en pågående debatt om generationskonflikter i arbetslivet. En studie från Becoming You Labs, baserad på svar från över 77 000 individer och 2 100 chefer inom tech, finans och konsultverksamhet, visar en markant skillnad i värderingar.

Generation Z prioriterar självomsorg, autenticitet och att bidra till andra. Arbetsgivarna sätter prestation, lärande och hårt arbete högst.

Bara två procent av de unga delar sina chefers värderingshierarki, visar studien. ”Det här förklarar exakt varför vi inte kan anställa dem”, uppgav en vd som deltog i undersökningen.

Men bilden är mer komplex än så. Forskning visar att generation Z, formad av finanskrisen 2008, pandemin och kriget i Ukraina, inte är lat, utan annorlunda.

Unga arbetstagare ställer högre krav på flexibilitet, meningsfullhet och psykiskt välmående, och söker sig i ökande utsträckning till hantverksyrken som anses mer skyddade mot automatisering.