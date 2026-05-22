Hantverksyrken slår kontorsjobben på lön, och AI driver på omvandlingen av arbetsmarknaden. Det visar ny data från världens största rekryteringsföretag Randstad, och Nvidias vd Jensen Huang håller med.
Kontorskarriären är historia – hantverkare tjänar 30 procent mer
”Dagarna då man studerar på universitetet och sedan sätter sig på ett kontor är över”, sade Sander van’t Noordende, vd för Randstad, i en intervju med CNBC.
Lönerna inom hantverksyrken i USA har stigit med 30 procent sedan 2022, enligt Randstads data som CNBC tagit del av.
I Nederländerna är motsvarande siffra 21 procent, i Tyskland 18 procent och i Storbritannien 9 procent. Mekaniker tjänar i dag i genomsnitt 79 000 dollar om året i Nederländerna och 76 600 dollar i Tyskland.
AI påverkar allt
Bakom efterfrågeökningen ligger AI-boomen.
De stora techbolagens investeringar i datacenter, Alphabet, Microsoft, Meta och Amazon uppges satsa nära 700 miljarder dollar i år enbart för detta ändamål, kräver en enorm fysisk arbetsstyrka.
Randstads analys av mer än 150 miljoner amerikanska jobbannonser visar att efterfrågan på hantverksyrken nu växer tre gånger snabbare än för kontorsbaserade roller, medan efterfrågan på robottekniker ökat med 107 procent sedan 2022.
Nvidias vd Jensen Huang drog samma slutsats i sitt examenstal vid Carnegie Mellon-universitetet nyligen. ”Elektriker, rörmokare, järnarbetare, tekniker, byggare – det här är er tid. AI skapar inte bara en ny dataindustri; den skapar en ny industriell era”, sa han.
AI-kompetens ger lönepremie
Även den som stannar på kontoret kan gynnas , om rätt kompetens finns. Nyanställda med AI-färdigheter kan räkna med upp till 25 procent högre ingångslön, och den som skaffat sig AI-certifieringar befordras upp till 3,5 gånger snabbare än kollegorna, enligt Randstads data som CNBC tagit del av.
Inom mjukvaruutveckling i USA hoppar ingångslönen från 85 000 till 105 000 dollar med AI-kompetens.
Omskolning behövs
Bilden av AI som stor jobbtjuv är ändå mer nyanserad.
Ny forskning från Federal Reserve Bank of New York visar att 35 procent av tjänsteföretagen i New York-regionen omskolar sina anställda i stället för att säga upp dem, och bara en procent har hittills genomfört AI-relaterade uppsägningar.
Däremot riskerar nyexaminerade att drabbas hårdast, minskade nyanställningar till följd av AI är koncentrerade till tjänster som kräver högskoleutbildning, konstaterar forskarna.
Van’t Noordende på Randstad betonar att framgång handlar om att kombinera teknik med mänskliga egenskaper. Efterfrågan på emotionell intelligens och kreativitet har ökat med 173 respektive 168 procent, enligt Randstad.
”Det är lättare att lära sig tekniska färdigheter, men inte alla är duktiga på kommunikation och empati”, sade han.