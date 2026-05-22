Kontorskarriären är historia – hantverkare tjänar 30 procent mer

”Dagarna då man studerar på universitetet och sedan sätter sig på ett kontor är över”, sade Sander van’t Noordende, vd för Randstad, i en intervju med CNBC.

Lönerna inom hantverksyrken i USA har stigit med 30 procent sedan 2022, enligt Randstads data som CNBC tagit del av.

I Nederländerna är motsvarande siffra 21 procent, i Tyskland 18 procent och i Storbritannien 9 procent. Mekaniker tjänar i dag i genomsnitt 79 000 dollar om året i Nederländerna och 76 600 dollar i Tyskland.

AI påverkar allt

Bakom efterfrågeökningen ligger AI-boomen.

De stora techbolagens investeringar i datacenter, Alphabet, Microsoft, Meta och Amazon uppges satsa nära 700 miljarder dollar i år enbart för detta ändamål, kräver en enorm fysisk arbetsstyrka.

Randstads analys av mer än 150 miljoner amerikanska jobbannonser visar att efterfrågan på hantverksyrken nu växer tre gånger snabbare än för kontorsbaserade roller, medan efterfrågan på robottekniker ökat med 107 procent sedan 2022.

Nvidias vd Jensen Huang drog samma slutsats i sitt examenstal vid Carnegie Mellon-universitetet nyligen. ”Elektriker, rörmokare, järnarbetare, tekniker, byggare – det här är er tid. AI skapar inte bara en ny dataindustri; den skapar en ny industriell era”, sa han.