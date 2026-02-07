Unga användare använder AI-verktyg mer och mer. Samtidigt som en majoritet oroar sig för att tekniken gör människor dummare och slöare, visar ny forskning.
Generation Z ser ner på AI-användning – förutom sin egen
Generation Z har ett komplicerat förhållande till artificiell intelligens.
Trots att 79 procent av unga vuxna mellan 18 och 28 år tror att AI gör människor latare, och 62 procent oroar sig för att tekniken gör användare mindre intelligenta, har användningen ökat kraftigt det senaste året. Det visar en undersökning från Wharton School i samarbete med Gallup och Walton Family Foundation.
Gen Z klarar inte arbetet – sparkas efter några månader
Ungdomar som värdesätter autenticitet och chefer som vill ha hårt jobb. Det är en konflikt på många arbetsplatser idag.
Majoritet använder AI
Studien, som omfattade nästan 2 500 amerikanska respondenter och genomfördes i oktober 2025, visar att 74 procent använt ett AI-verktyg minst en gång under den senaste månaden.
Det är en markant ökning från februari 2025. Då rapporterade 58 procent att de någonsin använt verktyg som ChatGPT, enligt data från Pew Research Center skriver Fortune.
Missa inte: Generation Z är inte problemet – arbetslivet är. Realtid
Ännu mer anmärkningsvärt är att var sjätte ung vuxen uppger att de använt AI på arbetsplatsen trots att de specifikt instruerats att inte göra det, rapporterar Harvard Business Review.
Produktivitet viktigare än social användning
I motsatsen till många tidigare rapporter visar forskningen att Gen Z främst använder AI för produktivitetsändamål snarare än socialt.
Två tredjedelar, 65 procent, använder AI-chatbotar som ersättning för Google-sökningar, 52 procent för arbetsuppgifter och 46 procent för skrivhjälp, enligt HBR.
Läs även: Företag ”kan inte anställa” den oanställningsbara generationen. Dagens PS
Endast en tredjedel använde AI för personliga råd om relationer eller livsbeslut, och bara 10 procent rapporterade användning av AI som ”pojkvän eller flickvän”.
”Det vi finner är en djup ambivalens kring hur Gen Z tänker om att använda AI”, säger Benjamin Lira Luttges, postdoktor vid Wharton som ledde forskningen, till Fortune.
Tre huvudsakliga oro
I öppna svar framkom tre huvudsakliga bekymmer hos de unga användarna, enligt HBR:
68 procent oroar sig för att AI utarmar ”learning by doing”, att avlasta kognitiva uppgifter till AI innebär att man missar den kompetensuppbyggnad som kommer med ansträngande engagemang.
65 procent menar att AI motverkar kritiskt tänkande och djup bearbetning av information.
Missa inte: Slippa jobba var drömmen – tills tystnaden tog över. Realtid
61 procent är oroliga för att AI ersätter lärande från människor, inklusive kollegor och mentorer.
Forskning stödjer dessa farhågor. En studie från MIT:s Media Lab visade att studenter som skrev uppsatser med AI-hjälp hade minskad hjärnaktivitet och senare inte kunde citera meningar ordagrant från sina egna texter.
Kortsiktig vinning vinner
Lira Luttges förklarar paradoxen med att unga hjärnor har en benägenhet att föredra omedelbar belöning framför långsiktiga fördelar.
Läs även: Unga vuxna: hellre ge mindre till pensionärer än höja skatten. Dagens PS
När Gen Z kämpar med att hitta eller behålla jobb kan prestation förbättrad av AI vara mer lockande än det mer abstrakta hotet om försämrad kritisk förmåga.
”Det finns en legitim avvägning mellan fördelar och kostnader av att använda AI. Våra hjärnor är kopplade att föredra mindre, omedelbara belöningar jämfört med långsiktiga, fördröjda belöningar”, säger Lira Luttges.
Omfamna ambivalensen
Forskarna menar att arbetsgivare inte bör förbjuda AI, utan istället omfamna ambivalensen och hitta användningsområden där tekniken förbättrar mänsklig kapacitet istället för att urholka den.
Undersökningen visar att de som använde AI oftare var mindre oroade för dess effekter, vilket tyder på att ångest kring tekniken kan minska över tid.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
