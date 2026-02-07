Generation Z ser ner på AI-användning – förutom sin egen

Generation Z har ett komplicerat förhållande till artificiell intelligens.

Trots att 79 procent av unga vuxna mellan 18 och 28 år tror att AI gör människor latare, och 62 procent oroar sig för att tekniken gör användare mindre intelligenta, har användningen ökat kraftigt det senaste året. Det visar en undersökning från Wharton School i samarbete med Gallup och Walton Family Foundation.

Majoritet använder AI

Studien, som omfattade nästan 2 500 amerikanska respondenter och genomfördes i oktober 2025, visar att 74 procent använt ett AI-verktyg minst en gång under den senaste månaden.

Generation Z använder AI främst för jobbet. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Det är en markant ökning från februari 2025. Då rapporterade 58 procent att de någonsin använt verktyg som ChatGPT, enligt data från Pew Research Center skriver Fortune.

Missa inte: Generation Z är inte problemet – arbetslivet är. Realtid

ANNONS

Ännu mer anmärkningsvärt är att var sjätte ung vuxen uppger att de använt AI på arbetsplatsen trots att de specifikt instruerats att inte göra det, rapporterar Harvard Business Review.