Debatten om Generation Z som ”oanställningsbar” har blossat upp på allvar. Men enligt kritiker handlar det inte om att unga saknar arbetsvilja, utan om att företagen inte hängt med i tiden.
Generation Z är inte problemet – arbetslivet är
I en uppmärksammad debattartikel i Wall Street Journal ställdes frågan om Generation Z överhuvudtaget går att anställa.
Diskussionen utgår från en uppmärksammad studie som visade att unga medarbetares värderingar ofta krockar med chefernas förväntningar.
”Det här förklarar exakt varför vi inte kan anställa dem”, sa en vd som deltog i studien.
Företag ”kan inte anställa” den oanställningsbara generationen
De beskrivs som kräsna, otåliga och svåra att leda. På senare tid har bilden av Generation Z som ett problem på arbetsmarknaden vuxit sig starkare. Men
Samma kritik mot varje generation
Men protesterna har varit många. Karriärexperten Alison Green påminner om att millennials möttes av exakt samma kritik när de var nya på arbetsmarknaden.
”Att de hade dålig arbetsmoral och behövde medaljer för att bara dyka upp. Det var rent trams då – och det är det nu också”, sa hon till CNBC Make It.
Även lektorerna Jonas Lundsten och Maria Appelqvist har reagerat mot beskrivningen av Generation Z som problematisk.
”Låt oss sluta diagnostisera varje ny generation som problematisk. Det är inte ungdomen som förändrats – det är vi som glömt hur det var att vara ung”, skrev de i en debattartikel hos Dagens PS i höstas.
Värderingskrock i arbetslivet
Professor Suzy Welch vid New York University har undersökt skillnaderna mellan generationerna närmare.
Tillsammans med forskare utvecklade hon verktyget Values Bridge och lät både studenter och rekryterande chefer svara på frågor om vad de värderar högst i arbetslivet.
Resultatet visade att endast 2 procent av Gen Z-studenterna delade de värderingar som arbetsgivare säger sig prioritera hos nyanställda.
Enligt studien värdesätter arbetsgivare främst prestation, lärande och ”en obehindrad vilja att arbeta”. Generation Z prioriterar däremot självomsorg och välmående, att hjälpa andra samt autenticitet och möjlighet att göra sin röst hörd.
”Företag är frustrerade. Unga är frustrerade”, konstaterar Welch i en artikel i CNBC.
AI raderar instegsjobben
Samtidigt står unga inför strukturella utmaningar på arbetsmarknaden.
Enligt OECD var ungdomsarbetslösheten i april 2025 mer än dubbelt så hög som bland äldre arbetstagare.
En undersökning från The Guardian visar att 41 procent av tillfrågade företagsledare menar att AI gör det möjligt att minska personalstyrkan. En fjärdedel svarade att många instegsjobb snart kan utföras av AI-system.
Gen Z är inte problemet
Kathy Bloomgarden, vd på Ruder Finn, menar att problemet inte är Generation Z, utan hur företag väljer att möta AI-revolutionen.
”Idag sorteras många unga bort innan de ens får chansen att visa vad de faktiskt kan”, skriver hon hos World Economic Forum.
Med omkring 50 miljoner Gen Z-anställda globalt, och en andel som väntas nå 30 procent av arbetskraften till 2030, är frågan inte längre om Generation Z är oanställningsbar. Frågan är om företagen är redo att anpassa sig.
