Generation Z är inte problemet – arbetslivet är

I en uppmärksammad debattartikel i Wall Street Journal ställdes frågan om Generation Z överhuvudtaget går att anställa.

Diskussionen utgår från en uppmärksammad studie som visade att unga medarbetares värderingar ofta krockar med chefernas förväntningar.

”Det här förklarar exakt varför vi inte kan anställa dem”, sa en vd som deltog i studien.

Samma kritik mot varje generation

Men protesterna har varit många. Karriärexperten Alison Green påminner om att millennials möttes av exakt samma kritik när de var nya på arbetsmarknaden.

”Att de hade dålig arbetsmoral och behövde medaljer för att bara dyka upp. Det var rent trams då – och det är det nu också”, sa hon till CNBC Make It.

Missa inte: Kontorsjobben är inte på väg ut – trots AI. Realtid

ANNONS

Även lektorerna Jonas Lundsten och Maria Appelqvist har reagerat mot beskrivningen av Generation Z som problematisk.

”Låt oss sluta diagnostisera varje ny generation som problematisk. Det är inte ungdomen som förändrats – det är vi som glömt hur det var att vara ung”, skrev de i en debattartikel hos Dagens PS i höstas.