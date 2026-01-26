26 jan. 2026

Wallenbergs superdator snart klar

Perfect Weekend

Slippa jobba var drömmen – tills tystnaden tog över

Pengar löser mycket, men inte måndagskänslan. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

Drömmen om ekonomisk frihet och slippa jobba säljs som rationell och logisk. Jobba hårt nu, investera smart, köp dig ur arbetslivet. FIRE-rörelsen har gett drömmen ett Excelark och ett community. Men forskningen pekar åt ett annat håll: frånvaron av arbete riskerar att underminera både välmående och identitet.

Pengar kan reducera stress. Det vet vi. Men de ersätter inte struktur, social tillhörighet eller känslan av att vara behövd. När arbetet försvinner helt uppstår ett vakuum som inte fylls automatiskt av fri tid.

Lyckoforskaren Micael Dahlén vid Handelshögskolan i Stockholm har enligt Di länge varit tydlig: välmående kräver mål, ansträngning och sammanhang. Ekonomisk frihet kan ge handlingsutrymme, men inte mening per automatik.

Arbetsfrihet är inte samma sak som riktning. (Foto: Pixabay)

Pensionen: ett naturligt experiment

Pensioneringen fungerar som ett storskaligt forskningslaboratorium. Flera longitudinella studier visar samma mönster. Direkt efter pensionen rapporterar många ökat välbefinnande. Mindre stress. Mer kontroll över tiden.

Men efter ett till två år planar effekten ut. I vissa grupper sjunker livstillfredsställelsen under nivåerna före pensionen. En ofta citerad studie från University of Zurich visar att mental hälsa försämras när arbetsrelaterad struktur försvinner helt, särskilt bland högutbildade.

De som fortsätter arbeta deltid, ideellt eller projektbaserat klarar sig bättre. Skillnaden är inte inkomsten, utan riktningen.

Handels lyckokurs lär ut hållbar framgång: "Stor påverkan"
Ekonomiprofessor Micael Dahlen har inriktat sin forskning mot vad som ger lycka och mening i livet. (Foto: Alexandra Bengtsson/SvD/TT)
Arbete som identitet, inte bara inkomst

Forskning inom organisationspsykologi visar att arbete fyller tre centrala funktioner: struktur, social tillhörighet och självbild. När alla tre tas bort samtidigt uppstår problem.

En metastudie publicerad i Journal of Vocational Behavior visar att personer som står helt utanför arbetsmarknaden – utan att aktivt söka nytt sammanhang – löper högre risk för depression och kognitiv nedgång, även vid god ekonomi.

Detta gäller inte bara äldre. Studier på tidigt pensionerade individer och personer som slutat arbeta efter finansiella vinster visar liknande tendenser. Pengar dämpar effekten, men neutraliserar den inte.

FIRE-rörelsen och den bortglömda fas två

FIRE-forskningen är begränsad, men närliggande studier av tidig exit från arbetslivet pekar åt samma håll. Första fasen präglas ofta av eufori. Sedan infinner sig tystnaden.

Dahlén beskriver det som att strävan försvinner. När inget längre kräver något av dig blir friheten snabbt innehållslös. Många försöker ersätta arbetet med resor, träning eller konsumtion. Effekten avtar snabbt.

Det som saknas är motstånd. Utan motstånd ingen riktning.

Ekonomiskt fri, men fortfarande människa. (Foto: Pixabay)

Lagom ansträngning slår total frihet

Den mest robusta forskningen inom positiv psykologi pekar mot samma slutsats: människor mår bäst av måttlig, men meningsfull ansträngning. Inte stress. Inte passivitet.

Begreppet ”eudaimoniskt välbefinnande” – att uppleva mening snarare än njutning – är starkt kopplat till upplevd nytta och kompetens. Arbete, i bred bemärkelse, är fortfarande den vanligaste källan till detta.

Slutsatsen är därför obekväm men konsekvent. Problemet är inte arbete. Problemet är arbete utan innehåll.

Ekonomisk frihet kan köpa tid. Den kan inte automatiskt fylla tiden med mening. Det måste göras manuellt. Och det är, ironiskt nog, ett heltidsprojekt.

Perfect Weekend fakta: FIRE-rörelsen

FIRE står för ”Financial Independence, Retire Early” och är en rörelse som förespråkar extremt sparande och investeringar för att bli ekonomiskt oberoende tidigt i livet. Målet är att kunna leva på avkastningen och därmed slippa lönearbete helt eller nästan helt. Kritiken mot FIRE handlar främst om att modellen ofta underskattar behovet av mening, struktur och socialt sammanhang när arbetet försvinner.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

