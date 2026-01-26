Slippa jobba var drömmen – tills tystnaden tog över

Pengar kan reducera stress. Det vet vi. Men de ersätter inte struktur, social tillhörighet eller känslan av att vara behövd. När arbetet försvinner helt uppstår ett vakuum som inte fylls automatiskt av fri tid.

Lyckoforskaren Micael Dahlén vid Handelshögskolan i Stockholm har enligt Di länge varit tydlig: välmående kräver mål, ansträngning och sammanhang. Ekonomisk frihet kan ge handlingsutrymme, men inte mening per automatik.

Arbetsfrihet är inte samma sak som riktning. (Foto: Pixabay)

Pensionen: ett naturligt experiment

Pensioneringen fungerar som ett storskaligt forskningslaboratorium. Flera longitudinella studier visar samma mönster. Direkt efter pensionen rapporterar många ökat välbefinnande. Mindre stress. Mer kontroll över tiden.

Men efter ett till två år planar effekten ut. I vissa grupper sjunker livstillfredsställelsen under nivåerna före pensionen. En ofta citerad studie från University of Zurich visar att mental hälsa försämras när arbetsrelaterad struktur försvinner helt, särskilt bland högutbildade.

De som fortsätter arbeta deltid, ideellt eller projektbaserat klarar sig bättre. Skillnaden är inte inkomsten, utan riktningen.

