Från storbolag till startup – duon som slår hål på silos

I större verksamheter verkar det nästan oundvikligt. Olika avdelningar, projektgrupper och arbetslag börjar dra åt olika håll. Trots ledningens strävan att hålla verksamhetens fokus på de övergripande, gemensamma målen.

Det är ett tillsynes uråldrigt och globalt fenomen, där den egna avdelningens verksamhet prioriteras över bolagets övergripande mål. Varje separat avdelning kan leverera, men helhetsbilden blir lidande.

Efter ett arbetsliv inom IT i stora bolag som Postnord och Astra Zeneca bestämde sig Stefan Wärnsäter och Thomas Ehrnström för att tackla det omfattande och kluriga problemet och grunda Business Radar.

”Man sitter ofta i väldigt mycket silotänk – att var och en tänker på sig själv och att den egna delen ska lyckas. Så även om man har gemensamma mål på pappret, så tänker man i realiteten mest på att representera sig själv och sin egen del av verksamheten när man sitter på mötena”, förklarar Ehrnström.

”Som det gamla talesättet”, flikar Wärnsäter in, ”Alla bara tänker på sig själva, det är bara jag som tänker på mig.”

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När vi träffas för att prata kommer samtalet framför allt att handla om problemet som de båda har valt att tackla. Deras mångåriga erfarenhet av att vara chefer i stora bolag innebar också ett ständigt arbete med att hålla teamets fokus på helheten.

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Lösningen är på sätt och vis enkel – en slags radar som ryms på en sida där ledningsgruppen samlar bolagets viktigaste information.

Bild med fyra olika exempel på radars som hjälper till vid utveckling av, och styrning mot de strategiska målen.

”Vi riktade egentligen in teamarbetet i en sådan här ledningsgrupp på att få folk att tänka på helheten i stället för bara på sin del. Så då har vi kombinerat mål, som är en del av strategin, med steget före: Vad var det som ledde till målen? Som omvärldsanalys och SWOT-analyser”, säger Thomas Ehrnström och fortsätter:

“Och sedan exekveringen. Hur går det, vad får vi ut av aktiviteterna och sedan resultatet? Vi försöker samla allt på en bild”, säger Thomas Ehrnström.

På radarn samlas data, mål och underlag som hjälper ledningen att behålla fokus på det som är viktigast. Den är tänkt att tvinga fram ett slags helhetstänk för verksamheten – som utmanar bolagets avdelningar att sluta tänka i silos.

Duon betonar att verktyget kräver en gemensam insats; genom att arbeta fram målen tillsammans i workshops blir ledningsgruppen automatiskt mer delaktig i hela verksamhetens målbild än om de bara blir serverade färdiga direktiv.

”Verktyget är en sak, det hjälper till att underlätta arbetet, men sen är metoden också hur man gör det. Det är också viktigt för att få till genomslaget”, tillägger Stefan Wärnsäter.

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