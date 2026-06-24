Alla verksamheter som har fler än en avdelning har varit där. Trots att bolaget sagt att det inte får ske fastnar arbetet lätt i så kallade silos. Efter ett arbetsliv i stora bolag tror sig en duo från Stockholm ha hittat en lösning på problemet – som ryms på en sida.
Från storbolag till startup – duon som slår hål på silos
I större verksamheter verkar det nästan oundvikligt. Olika avdelningar, projektgrupper och arbetslag börjar dra åt olika håll. Trots ledningens strävan att hålla verksamhetens fokus på de övergripande, gemensamma målen.
Det är ett tillsynes uråldrigt och globalt fenomen, där den egna avdelningens verksamhet prioriteras över bolagets övergripande mål. Varje separat avdelning kan leverera, men helhetsbilden blir lidande.
Efter ett arbetsliv inom IT i stora bolag som Postnord och Astra Zeneca bestämde sig Stefan Wärnsäter och Thomas Ehrnström för att tackla det omfattande och kluriga problemet och grunda Business Radar.
”Man sitter ofta i väldigt mycket silotänk – att var och en tänker på sig själv och att den egna delen ska lyckas. Så även om man har gemensamma mål på pappret, så tänker man i realiteten mest på att representera sig själv och sin egen del av verksamheten när man sitter på mötena”, förklarar Ehrnström.
”Som det gamla talesättet”, flikar Wärnsäter in, ”Alla bara tänker på sig själva, det är bara jag som tänker på mig.”
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Ett stort problem – ett enkelt svar
När vi träffas för att prata kommer samtalet framför allt att handla om problemet som de båda har valt att tackla. Deras mångåriga erfarenhet av att vara chefer i stora bolag innebar också ett ständigt arbete med att hålla teamets fokus på helheten.
Lösningen är på sätt och vis enkel – en slags radar som ryms på en sida där ledningsgruppen samlar bolagets viktigaste information.
”Vi riktade egentligen in teamarbetet i en sådan här ledningsgrupp på att få folk att tänka på helheten i stället för bara på sin del. Så då har vi kombinerat mål, som är en del av strategin, med steget före: Vad var det som ledde till målen? Som omvärldsanalys och SWOT-analyser”, säger Thomas Ehrnström och fortsätter:
“Och sedan exekveringen. Hur går det, vad får vi ut av aktiviteterna och sedan resultatet? Vi försöker samla allt på en bild”, säger Thomas Ehrnström.
På radarn samlas data, mål och underlag som hjälper ledningen att behålla fokus på det som är viktigast. Den är tänkt att tvinga fram ett slags helhetstänk för verksamheten – som utmanar bolagets avdelningar att sluta tänka i silos.
Duon betonar att verktyget kräver en gemensam insats; genom att arbeta fram målen tillsammans i workshops blir ledningsgruppen automatiskt mer delaktig i hela verksamhetens målbild än om de bara blir serverade färdiga direktiv.
”Verktyget är en sak, det hjälper till att underlätta arbetet, men sen är metoden också hur man gör det. Det är också viktigt för att få till genomslaget”, tillägger Stefan Wärnsäter.
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Mindre powerpoint och mindre silos
I dagens företags-Sverige är det digitala presentationer som dominerar beslutsunderlagen, men enligt grundarna är dessa verktyg ofta en del av själva problemet. Mängden bildspel tenderar snarare att cementera silotänkandet, eftersom varje avdelning tvingas tolka informationen utifrån sin egen referensram istället för en gemensam struktur.
”Standardverktygsportföljen är ju typ PowerPoint. Men ett PowerPoint-dokument är ofta personligt, man kan ändra i det utan att någon annan får del av det. Det gör att informationen inte blir riktigt allmänt tillgänglig på samma sätt. Man kan också enkelt ljuga med sin PowerPoint”, säger Stefan Wärnsäter krasst.
Idén till namnet Business Radar föddes för över tjugo år sedan, när Thomas Ehrnström arbetade under den globala IT-chefen på Astra Zeneca. Efter en omorganisation fick han ett utökat ansvar för portföljhantering och strategi. När han frågade sin chef vad som förväntades av honom i den nya strategiska rollen blev svaret kortfattat:
”Thomas, you should tell me what should be on my radar.”
Det som sedan började som en manuell PowerPoint-skiss under en fusion på Postnord, där ledningen ville ha en samlad radarbild varje kvartal, visade sig dock innebära ett enormt manuellt arbete i bakgrunden med otaliga Excel-ark.
År 2016 bestämde sig därför duon för att utveckla ett helt automatiserat och databasdrivet verktyg på egen hand.
Fokus på att nå ut till marknaden
Idag drivs Business Radar i ett betydligt mindre och mer lättrörligt format än de stora koncerner grundarna tidigare tillhört. Efter att Stefan Wärnsäter gått i pension och Thomas Erhnström dragit ner på sin konsultverksamhet har utvecklingsarbetet intensifierats.
I den kommande versionen har de bland annat byggt in funktioner för animerade tidssekvenser som gör att en ledningsgrupp kan spela upp utvecklingen över tid som en film för att se hur målen har rört sig.
Samtidigt brottas de med de klassiska utmaningarna för en tekniskt fokuserad startup. De är ärliga med att produkten har haft en begränsad och intim användarskara, där de främst erbjudit verktyget gratis till bekanta och verksamma IT-chefer för att samla in direkt feedback.
”Vi har större två problem som vi är medvetna om. Det ena är att vi själva är mer tekniker än säljare och marknadsförare, och det andra är att nu har vi gjort en så bred produkt. Vi är usla på marknadsföring, och vi borde egentligen göra den mer nischad för att bli tydligare”, medger Thomas Erhnström.
Trots detta ser de sin bakgrund och sin ekonomiska trygghet som en stor fördel. De är inte omedelbart beroende av snabba intäkter, vilket låter dem ta risker och fokusera helt på hantverket och problemlösningen.
Målet är att bygga partnerskap med managementkonsultbolag och låta produkten spridas organiskt genom rekommendationer från stolta användare.
”För mig är payoffen varje dag jag sitter och programmerar, att det bara är roligt”, avslutar Stefan Wärnsäter.