Svenska skuldberget växer – utan att någon lånar mer

Enligt ny statistik från SCB, minskade faktiskt skulden i kronor med 83 miljarder under månaden. Samtidigt ökade skulden i utländsk valuta med 151 miljarder.

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Förklaringen är kronan försvagades mot både euron och dollarn i juni, och då blir de befintliga skulderna helt enkelt dyrare räknat i kronor.

Att det inte är fråga om någon lånefest syns också på tillväxttakten. På årsbasis växte den totala värdepappersskulden med bara 0,6 procent, lägre än i maj.

Riksgälden lånade mest

Den som stack ut mest under juni var staten.

Riksgäldskontoret ökade skulden med 52 miljarder kronor. Bankerna la på 39 miljarder. Riksbanken gick åt motsatt håll och krympte sin skuld med 43 miljarder.

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Samtidigt förskjuts finansieringen mot längre löptider.

Obligationsskulden ökade med 98 miljarder medan de kortare penningmarknadsinstrumenten minskade med 29 miljarder. Fyra femtedelar av hela skulden består nu av obligationer.