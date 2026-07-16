Sveriges samlade skuld i räntebärande värdepapper växte med 68 miljarder kronor i juni och landade på 9 509 miljarder. Men den som tror att svenska banker, bolag och myndigheter plötsligt börjat låna för fullt kan tänka om. Det mesta handlar om kronan.
Svenska skuldberget växer – utan att någon lånar mer
Enligt ny statistik från SCB, minskade faktiskt skulden i kronor med 83 miljarder under månaden. Samtidigt ökade skulden i utländsk valuta med 151 miljarder.
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Förklaringen är kronan försvagades mot både euron och dollarn i juni, och då blir de befintliga skulderna helt enkelt dyrare räknat i kronor.
Att det inte är fråga om någon lånefest syns också på tillväxttakten. På årsbasis växte den totala värdepappersskulden med bara 0,6 procent, lägre än i maj.
Riksgälden lånade mest
Den som stack ut mest under juni var staten.
Riksgäldskontoret ökade skulden med 52 miljarder kronor. Bankerna la på 39 miljarder. Riksbanken gick åt motsatt håll och krympte sin skuld med 43 miljarder.
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Samtidigt förskjuts finansieringen mot längre löptider.
Obligationsskulden ökade med 98 miljarder medan de kortare penningmarknadsinstrumenten minskade med 29 miljarder. Fyra femtedelar av hela skulden består nu av obligationer.
Kan bli dyrare avbetalningar
Totalt 1 757 miljarder kronor förfaller inom sex månader (Riksbankens certifikat borträknade). Ungefär 61 procent av dem är utgivna i utländsk valuta, alltså precis den valuta som just nu blivit dyrare.
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Och det är bankerna som sitter med notan.
De står för 66 procent av allt som förfaller inom ett halvår, till största delen i utländsk valuta. Bankernas beroende av utländsk marknadsfinansiering är en varningsflagga i både Riksbankens och Finansinspektionens stabilitetsrapporter.
Grönt på tomgång
Den gröna marknaden, som länge varit en tillväxthistoria, stod stilla. Gröna värdepapper uppgick till 1 112 miljarder kronor i juni, en miljard mindre än i maj. Bankerna är största utgivare med 515 miljarder.
Men den verkliga gröna vinnaren är kommunerna och regionerna: 42 procent av deras utestående upplåning är grön. Ingen annan sektor är i närheten.