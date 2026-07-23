Trots larmen om massuppsägningar kommer AI inte att utlösa någon kollaps på arbetsmarknaden. Det slår bemanningsjätten Adecco Group fast i en ny studie.
Bemanningsjätten sågar AI-paniken: Men dessa jobb ryker
Bakgrunden är en våg av nedskärningar där tekniken pekats ut som orsak. Enligt outplacementföretaget Challenger, Gray & Christmas har amerikanska arbetsgivare angett AI som skäl till nästan en fjärdedel av årets varsel i USA.
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Microsoft meddelade tidigare i juli att bolaget drar ned med omkring 2,1 procent av personalstyrkan, och följer därmed HSBC, Amazon och Standard Chartered, som alla skiftar investeringar mot AI, skriver Reuters.
Är en täckmantel
Men Adeccos vd Denis Machuel menar att tekniken i vissa fall används som täckmantel. Enligt honom döljer en del bolag nedskärningar som egentligen beror på svag lönsamhet eller omstruktureringar.
”AI innebär en massiv utveckling i arbetslivet, men någon jobbapokalyps är inte i sikte”, säger Machuel till Reuters. ”Det handlar mer om att roller och arbetsuppgifter förändras än om att jobb försvinner.”
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Adecco, som är världens största bemanningsföretag, pekar på att sysselsättningsgraden ligger på rekordnivåer och arbetslösheten nära historiska bottennivåer i OECD:s 38 medlemsländer, tre och ett halvt år efter lanseringen av Chat GPT.
Machuel drar parallellen till tidigare industriella revolutioner, ångkraften, elektriciteten, it och internet, som förändrade arbetet utan att utplåna det. Något som talar för att AI skulle bli annorlunda finns inte i dagens data, enligt honom.
Instegsjobben är undantaget
Samtidigt medger Adecco att vissa instegsjobb faktiskt försvinner.
Machuel varnar för att arbetsgivare som skär bort juniora roller skadar sina egna kompetensflöden, och efterlyser att jobben görs om så att AI kompletterar dem, tillsammans med kompetensutveckling och närmare samarbete mellan näringsliv, stat och utbildningssystem.
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Där landar han nära MIT-forskaren Andrew McAfee, som tidigare varnat för att den som drar ned på juniorrekrytering sågar av den gren företaget självt sitter på.
Enligt Monster fruktar nästan nio av tio i examensårgången 2026 att AI kan ersätta instegsjobben, upp från 64 procent året innan.
Inte bara stora bolag som gynnas av AI
Bilden är dock inte entydig. En analys i Financial Times pekar på att de mest AI-intensiva arbetsgivarna snarare omformar juniorrollerna än avskaffar dem, och att flera storbolag, IBM, Salesforce och Amazon, tvärtom ökar sin rekrytering av nyexaminerade.
Även bland mindre bolag finns tecken på det motsatta.
Vid en utfrågning i representanthusets småföretagsutskott i USA uppgavs att 82 procent av de amerikanska småföretag som använder AI har utökat personalstyrkan det senaste året.