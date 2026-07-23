Bemanningsjätten sågar AI-paniken: Men dessa jobb ryker

Bakgrunden är en våg av nedskärningar där tekniken pekats ut som orsak. Enligt outplacementföretaget Challenger, Gray & Christmas har amerikanska arbetsgivare angett AI som skäl till nästan en fjärdedel av årets varsel i USA.

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Microsoft meddelade tidigare i juli att bolaget drar ned med omkring 2,1 procent av personalstyrkan, och följer därmed HSBC, Amazon och Standard Chartered, som alla skiftar investeringar mot AI, skriver Reuters.

Är en täckmantel

Men Adeccos vd Denis Machuel menar att tekniken i vissa fall används som täckmantel. Enligt honom döljer en del bolag nedskärningar som egentligen beror på svag lönsamhet eller omstruktureringar.

”AI innebär en massiv utveckling i arbetslivet, men någon jobbapokalyps är inte i sikte”, säger Machuel till Reuters. ”Det handlar mer om att roller och arbetsuppgifter förändras än om att jobb försvinner.”

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Adecco, som är världens största bemanningsföretag, pekar på att sysselsättningsgraden ligger på rekordnivåer och arbetslösheten nära historiska bottennivåer i OECD:s 38 medlemsländer, tre och ett halvt år efter lanseringen av Chat GPT.

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Machuel drar parallellen till tidigare industriella revolutioner, ångkraften, elektriciteten, it och internet, som förändrade arbetet utan att utplåna det. Något som talar för att AI skulle bli annorlunda finns inte i dagens data, enligt honom.