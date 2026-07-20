AI: Instegsjobben försvinner – det drabbar inte bara Gen Z

McAfee, som är med och leder lärosätets Initiative on the Digital Economy, menar att den som skär ned på junior rekrytering inte bara krymper dagens arbetsstyrka, utan även slår undan benen för morgondagens ledare.

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Svår, kunskapsintensiv kompetens byggs genom att man hjälper en skickligare kollega med rutinuppgifterna, berättade han för Harvard Business Review.

När för mycket automatiseras för snabbt går den lärlingsstegen förlorad.

Unga är också oroade

Oron delas av de unga själva. En Wharton-studie visar att en majoritet av Gen Z fruktar att AI urholkar ”learning by doing”, just den praktiska inlärning McAfee lyfter fram.

Konsekvenserna stannar inte där, enligt McAfee. Genom att dra ned på instegsanställningar riskerar arbetsgivarna att gå miste om en konkurrensfördel: de ungas vana vid AI.

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Enligt en Deloitte-studie från november 2025 som Fortune hänvisar till uppgav omkring 76 procent av Gen Z att de använt ett fristående AI-verktyg, den högsta andelen av samtliga generationer. Ju äldre vi blir, desto mindre benägna är vi att pröva ny teknik, konstaterar McAfee.

Bland de nyutexaminerade är oron utbredd. Nästan nio av tio i årgången 2026 fruktar att AI kan ersätta instegsjobb, upp från 64 procent 2025, enligt Monster. Anthropics vd Dario Amodei har tidigare spått att AI kan radera upp till hälften av alla kontorsinstegsjobb, en prognos han senare tonat ned.