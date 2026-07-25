Så gör du arvet mer värt – ge bort det redan nu

Medianåldern för att ärva i Sverige ligger på omkring 55 år.

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Det är en tidpunkt då de flesta redan hunnit köpa bostad, bilda familj och etablera sig ekonomiskt. Det innebär att arvet ofta kommer när det behövs som minst, medan yngre generationer som skulle kunna dra verklig nytta av kapitalet får vänta.

Äldre håller hårt i pengarna

Samtidigt håller många äldre hårt i sina pengar av rädsla för att de ska ta slut.

”Mycket pekar på att folk dör rikast på kyrkogården. De har sålt sin tid för att bygga upp ett kapital, men får inte se vilken glädje det kan ge till yngre generationer”, säger Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, till Privata Affärer.

Lösningen som experterna lyfter fram är att ge bort pengar som förskott på arv eller gåva medan man fortfarande lever.

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Fördelen är dubbel, barn och barnbarn får bättre ekonomiska förutsättningar tidigare, och givaren får själv se hur pengarna kommer till nytta.

Ett tidigt tillskott kan dessutom påverka avgörande livsbeslut, som möjligheten att ta sig in på bostadsmarknaden eller våga starta företag.

Att behovet finns tidigt bekräftas av en undersökning från ICA Banken, som visar att varannan ung vuxen i Sverige regelbundet får pengar av sina föräldrar för att klara vardagens utgifter, enligt E55.