"Utdelningen är slut" – Demografiska smällen slår mot räntorna

Enligt Fortune har JP Morgans globala forskningschef Joyce Chang och hennes team i en ny analys ringat in sex faktorer som ska forma världsekonomin framöver: underskott, avreglering, avkarbonisering, avfolkning, avglobalisering och avdollarisering.

Två av dem, underskotten och avfolkningen, bedöms pressa upp upplåningskostnaderna världen över.

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Banken beskriver ett globalt sammanbrott i den finanspolitiska disciplinen, där finanspolitisk dominans nu överskuggar penningpolitiken.

Den globala offentliga skulden har nått 100 biljoner dollar, vilket enligt analysen krymper staternas manöverutrymme samtidigt som de höga underskotten i sig driver upp räntorna.

IMF räknade 2025 med att stater, hushåll och företag tillsammans dragit på sig skulder motsvarande 251 biljoner dollar.

USA har ännu marginal – men den är villkorad

För USA:s del pekar JP Morgan på att en större skuldstock, högre räntor och avsaknad av politisk vilja till budgetkonsolidering talar för en högre terminspremie, alltså den extra kompensation långivare kräver för att hålla långa obligationer.

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Samtidigt konstaterar bankens analytiker att det ohållbara amerikanska underskottet ännu inte skadat ekonomin nämnvärt, eftersom USA har betydligt större finanspolitiskt utrymme än andra länder.

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Risken uppstår först om landet slutar uppfattas som den säkraste och starkaste ekonomin, enligt analysen. Något som skulle kunna utlösas av militära, politiska eller energipolitiska bakslag.

Att sambandet mellan underskott och räntor skulle vara entydigt är dock omtvistat bland ekonomer.