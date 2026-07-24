Arbetsmarknaden stod i praktiken stilla i juni. Antalet arbetslösa i åldern 15–74 år uppgick till 592 000 personer, motsvarande 9,9 procent av arbetskraften, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning AKU.
Arbetslösheten står stilla – de är mest utsatta
Säsongrensat och utjämnat låg arbetslöshetstalet kvar på 8,7 procentm oförändrat jämfört med både april och maj.
Antalet sysselsatta var 5 398 000 personer i icke säsongrensade termer, i stort sett samma nivå som i juni 2025. Sysselsättningsgraden uppgick till 70,6 procent.
Missa inte: Arbetslösheten sjunker – fast långsamt. Realtid
Arbetskraften växte med 29 000 personer på ett år till 5 989 000, en ökning som enligt SCB helt förklaras av att fler kvinnor trätt in på arbetsmarknaden medan antalet män i arbetskraften minskade.
Ökningen av antalet arbetslösa med 33 000 personer jämfört med juni i fjol är inte statistiskt säkerställd.
”Det är små förändringar på arbetsmarknaden i juni”, säger Ludvig Renberg, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, som samtidigt pekar på att de tidsbegränsat anställda ökar säsongrensat och utjämnat.
Visstidsjobben ökar – de fasta står still
Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 783 000 personer, medan de fast anställda låg kvar på 4 123 000.
I trendtermer har de visstidsanställda ökat med 44 000 på ett år, samtidigt som antalet fast anställda är oförändrat, ett tecken på att arbetsgivarna fortsatt föredrar flexibla anställningar framför tillsvidarekontrakt.
Läs även: Ljusningen: Hälften så många blir av med jobbet. Dagens PS
Mest utsatta är de unga. Bland 15–24-åringar var 280 000 arbetslösa, motsvarande 31,4 procent, varav drygt hälften var heltidsstuderande.
Säsongrensat uppgick ungdomsarbetslösheten till 24,9 procent, en ökning jämfört med närliggande månader. Antalet långtidsarbetslösa, med minst 27 veckor utan jobb, låg på 157 000 personer. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarade 775 000 heltidstjänster.
AF räknar med återhämtning först 2027
Siffrorna ligger i linje med Arbetsförmedlingens prognosbild.
I mitten av juni rapporterades det att 339 000 personer, eller 6,4 procent av arbetskraften, var inskrivna som arbetslösa hos myndigheten, och att nivån väntas sjunka till 6,1 procent i genomsnitt 2027.
”Återhämtningen fortsätter, men långsamt”, sade arbetsmarknadsanalytikern Marcus Löwing till TT och konstaterade att nivåerna före lågkonjunkturen nås först under andra halvåret 2027.
Missa inte: Åldersdiskriminering: Du är illa ute redan vid 40. Realtid
De nya jobben drivs främst av ökad hushållskonsumtion och ett stigande bostadsbyggande, med byggbranschen och tillverkningsindustrin som de mest positiva sektorerna.
Samtidigt väntas gruppen långtidsarbetslösa med svag jobbförankring ligga kvar på höga nivåer.