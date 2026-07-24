Arbetslösheten står stilla – de är mest utsatta

Säsongrensat och utjämnat låg arbetslöshetstalet kvar på 8,7 procentm oförändrat jämfört med både april och maj.

Antalet sysselsatta var 5 398 000 personer i icke säsongrensade termer, i stort sett samma nivå som i juni 2025. Sysselsättningsgraden uppgick till 70,6 procent.

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Arbetskraften växte med 29 000 personer på ett år till 5 989 000, en ökning som enligt SCB helt förklaras av att fler kvinnor trätt in på arbetsmarknaden medan antalet män i arbetskraften minskade.

Ökningen av antalet arbetslösa med 33 000 personer jämfört med juni i fjol är inte statistiskt säkerställd.

”Det är små förändringar på arbetsmarknaden i juni”, säger Ludvig Renberg, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, som samtidigt pekar på att de tidsbegränsat anställda ökar säsongrensat och utjämnat.

Visstidsjobben ökar – de fasta står still

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 783 000 personer, medan de fast anställda låg kvar på 4 123 000.

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I trendtermer har de visstidsanställda ökat med 44 000 på ett år, samtidigt som antalet fast anställda är oförändrat, ett tecken på att arbetsgivarna fortsatt föredrar flexibla anställningar framför tillsvidarekontrakt.

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Mest utsatta är de unga. Bland 15–24-åringar var 280 000 arbetslösa, motsvarande 31,4 procent, varav drygt hälften var heltidsstuderande.

Säsongrensat uppgick ungdomsarbetslösheten till 24,9 procent, en ökning jämfört med närliggande månader. Antalet långtidsarbetslösa, med minst 27 veckor utan jobb, låg på 157 000 personer. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarade 775 000 heltidstjänster.