Att be om hjälp – den underskatttade superkraften på jobbet

De flesta av oss ber gärna om hjälp privat, en granne som hämtar barnen, en partner som lagar middag.

Men på arbetsplatsen är det annorlunda. Där kämpar vi hellre ensamma än riskerar att framstå som svaga eller okunniga.

Wayne Baker, professor vid University of Michigans Ross School of Business, har ägnat stora delar av sin karriär åt att studera varför vi drar oss för att be om hjälp på jobbet.

I en intervju med Harvard Business Review förklarar han att rädslan bottnar i en felaktig föreställning.

”Vi är rädda att vi ska framstå som inkompetenta eller svaga. Men forskning från Wharton och Harvard visar att så länge du ställer en genomtänkt, intelligent fråga kommer människor faktiskt att uppfatta dig som mer kompetent, inte mindre”, säger Baker till HBR.

Vi underskattar andras hjälpsamhet

En annan vanlig fälla är att vi underskattar andras vilja att hjälpa.

Studier visar att de flesta människor gärna ställer upp, även för främlingar, om de bara blir tillfrågade. Problemet är att de flesta aldrig ber om det de behöver.

