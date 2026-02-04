Kritiken: Företag mäter fel nyckeltal

Allt fler företag befinner sig i en permanent förändringsfas där strategi inte längre genomförs via långsiktiga planer utan genom löpande initiativ och projekt.

Trots detta fortsätter många organisationer att mäta framsteg med traditionella nyckeltal som produktivitet, kostnadskontroll och kvartalsmarginaler.

Det riskerar att underminera pågående transformationer, enligt en ny analys i Harvard Business Review.

Projektet står i centrum

I artikeln argumenteras för att företag i praktiken har gått in i en ”transformationsålder”, där projekt har blivit det främsta verktyget för att driva strategisk förändring.

Digitalisering, AI-implementeringar, nya affärsmodeller och hållbarhetskrav hanteras allt oftare i form av tidsbegränsade, tvärfunktionella initiativ.

Detta har gett upphov till det som beskrivs som projektdrivna organisationer, där förändring inte är ett sidospår utan själva kärnan i hur värde skapas.