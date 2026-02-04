Företag klamrar sig fast vid nyckeltal som inte längre säger något om verksamheten. Det är kritiken i en ny analys i HBR.
Kritiken: Företag mäter fel nyckeltal
Allt fler företag befinner sig i en permanent förändringsfas där strategi inte längre genomförs via långsiktiga planer utan genom löpande initiativ och projekt.
Trots detta fortsätter många organisationer att mäta framsteg med traditionella nyckeltal som produktivitet, kostnadskontroll och kvartalsmarginaler.
Det riskerar att underminera pågående transformationer, enligt en ny analys i Harvard Business Review.
Projektet står i centrum
I artikeln argumenteras för att företag i praktiken har gått in i en ”transformationsålder”, där projekt har blivit det främsta verktyget för att driva strategisk förändring.
Digitalisering, AI-implementeringar, nya affärsmodeller och hållbarhetskrav hanteras allt oftare i form av tidsbegränsade, tvärfunktionella initiativ.
Detta har gett upphov till det som beskrivs som projektdrivna organisationer, där förändring inte är ett sidospår utan själva kärnan i hur värde skapas.
Säger inte så mycket
Problemet är att många ledningsgrupper fortfarande styr dessa organisationer med mått som är anpassade för stabil drift, inte för snabb omställning.
Hög beläggningsgrad kan till exempel signalera effektivitet, men i en snabbt föränderlig miljö riskerar det i stället att dölja fokusbrist, överbelastning och låg strategisk träffsäkerhet.
Att hålla budget säger lite om ett initiativ faktiskt bidrar till framtida konkurrenskraft.
Nya nyckeltal behöver skapas
I stället lyfts behovet av nya, projektorienterade nyckeltal som bättre fångar hur strategi omsätts i praktiken.
Exempel är hur tidigt affärsnytta realiseras under genomförandet, hur snabbt beslut fattas, hur tydligt initiativ är kopplade till övergripande mål samt hur teamens arbetsmiljö och psykologiska trygghet utvecklas över tid.
Forskning från bland annat McKinsey visar att organisationer som systematiskt mäter genomförande och kopplar incitament till transformationsresultat har betydligt större chans att lyckas.
Viktigt att mäta rätt
Artikeln förespråkar också införandet av en samlad ”projektstyrd instrumentpanel” där ett begränsat antal indikatorer följs i realtid av ledningen.
Syftet är inte rapportering i efterhand, utan att möjliggöra snabb omprioritering, tidiga korrigeringar och tydligt ansvar för åtgärder.
Slutsatsen är att vad företag väljer att mäta i allt högre grad avgör vad de blir.
