Gästfrihet blir företagens vapen mot AI

Artificiell intelligens revolutionerar kundservice i snabb takt.

Chatbottar hanterar bokningar, svarar på frågor och ger personliga rekommendationer. Men i kapplöpningen mot automatisering riskerar företag att förlora något väsentligt: den mänskliga kontakten.

Det menar Horst Schulze, grundare av Ritz-Carlton, och konsulten Micah Solomon i en artikel i Harvard Business Review.

De lyfter fram vad de kallar ”djup gästfrihet” som en konkurrensfördel i en alltmer automatiserad värld. Det gäller heller inte bara hotell- och kundservice, utan alla områden där mänsklig kontakt förekommer.

”Gästfrihet är inte en avdelning och inte ett manus. Det är ett mindset, understött av ett system”, skriver de.

Våga vägra chatboten

Som exempel nämner de hur Four Seasons utvecklade sin concierge-app för ett decennium sedan.

Den mänskliga kontakten blir fortsatt viktig, även om den sker över telefon. (Foto: Steven Senne/AP/TT)

Istället för att skapa en slimmad transaktionstjänst valde hotelljätten att alltid ha en riktig människa i andra änden, ingen chatbot, utan en concierge som känner gästen.

De anser att en riktig människa kan överträffa förväntningarna på sätt ingen algoritm kan förutse.