Andelen kvinnor i svenska storbolags styrelser har nått sin högsta nivå någonsin. Det visar en ny rapport. Samtidigt kvarstår ett tydligt glastak när det gäller ordförandeposterna.
Rekordnivå för kvinnor i storbolagens styrelser – men få når toppen
Mest läst i kategorin
Därför skjuter du upp allt – så tar du dig ur det
Ny forskning visar att uppskjutande av uppgifter ofta styrs av hjärnans stresshantering, inte bristande viljestyrka Känslan är bekant för de flesta: deadline närmar sig men arbetet har skjutits upp till sista stund. Kanske läser du den här artikeln när du borde göra annat. Länge har prokrastinering, uppskjutandebeteende, betraktats som ett tecken på lathet eller dålig …
Falska rekryterare lurar allt fler – så skyddar du dig
Arbetssökande riskerar att drabbas av sofistikerade bedrägerier när falska rekryterare utnyttjar välkända företagsnamn för att lura offer på pengar och personuppgifter. Fenomenet har accelererat i takt med att allt fler söker jobb online.. Experter varnar nu för att bedrägerierna blir svårare att upptäcka. Alexandra Wattley är en av dem som drabbats. Hon kontaktades på Linkedin …
Kunderna klara, produktionen igång – ändå riskerar han utvisning
Trots tre högskoleexamina, betalande kunder och egna investeringar riskerar entreprenören att utvisas. Migrationsverket anser att han saknar både erfarenhet, språkkunskaper och tillräckligt kapital. Därför ska han utvisas skriver Tidningen Näringslivet. Det är en bedömning som står i skarp kontrast till den verksamhet han redan byggt upp i Skellefteå. Abhijith Nag Balasubramanyas, eller Abhi som han …
Generation Z är inte problemet – arbetslivet är
Debatten om Generation Z som ”oanställningsbar” har blossat upp på allvar. Men enligt kritiker handlar det inte om att unga saknar arbetsvilja, utan om att företagen inte hängt med i tiden. I en uppmärksammad debattartikel i Wall Street Journal ställdes frågan om Generation Z överhuvudtaget går att anställa. Diskussionen utgår från en uppmärksammad studie som …
Kontorsjobben är inte på väg ut – trots AI
Det finns en överdriven skräck för att AI ska ta jobb från kontorsanställda. Det menar tidskriften The Economist som har tittat närmare på statistiken. Oro för att artificiell intelligens ska slå undan benen för miljontals kontorsjobb har tilltagit i takt med att tekniken snabbt förbättras. Företrädare för finanssektorn och techindustrin har varnat för omfattande jobbförluster, …
I PwC:s årliga styrelserapport framgår det att på Large Cap-listan uppgår andelen kvinnliga styrelseledamöter nu till 43 procent. Det är den högsta siffran sedan PwC inledde sin granskning 2016.
Då låg andelen på 36 procent. Totalt sett är dock könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser fortsatt ojämn med 63 procent män och 37 procent kvinnor.
Stor skillnad mellan börserna
Utvecklingen skiljer sig markant mellan börslistorna. Medan storbolagen visar framsteg ligger Mid Cap på 38 procent kvinnor och Small Cap på bara 31 procent.
”Att andelen kvinnor ökar i storbolagens styrelser är ett steg åt rätt håll, men takten är för långsam”, säger Anna Gustring Boman, ansvarig för rapporten på PwC Sverige i en kommentar.
Missa inte: Därför skjuter du upp allt – så tar du dig ur det – Realtid
När det gäller de mest inflytelserika positionerna är bilden dystrare.
På Large Cap är endast sju procent av styrelseordförandena kvinnor, en minskning från åtta procent föregående år och tio procent för två år sedan. På Mid Cap och Small Cap syns en svag uppgång till elva respektive tolv procent.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Starkt samband mellan kön och styrelsesammansättning
Rapporten avslöjar också ett tydligt samband mellan ordförandens kön och styrelsens sammansättning. I Large Cap-bolag med kvinnlig ordförande är 46 procent av ledamöterna kvinnor, jämfört med 40 procent när ordföranden är man. Samma mönster återkommer på samtliga börslistor.
”Vår data visar att ledarskapet i styrelsen spelar roll. När en kvinna är ordförande tenderar jämställdheten i styrelserummet att vara högre”, konstaterar Gustring Boman.
Läs även: Larmet: Exklusiva klubbar avgörande för de bästa finansjobben. Dagens PS
Rapporten visar även en bred återhämtning av styrelsearvodena efter två pressade år.
På Large Cap steg det genomsnittliga totala arvodet med tio procent till drygt sex miljoner kronor. Mid Cap och Small Cap noterade uppgångar på omkring nio procent.
Den genomsnittlige styrelseledamoten är densamma
Bilden av den typiske styrelseledamoten förblir oförändrad: en man i övre medelåldern med ett styrelseuppdrag.
Missa inte: Kunderna klara, produktionen igång – ändå riskerar han utvisning. Realtid
Medelåldern ligger kvar på 58 år och föryngringen är fortsatt begränsad. Bland storbolagen finns bara en enda ledamot född på 1990-talet.
Undersökningen omfattar 327 bolag på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap och baseras på data från 2024.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.