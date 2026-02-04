Rekordnivå för kvinnor i storbolagens styrelser – men få når toppen

I PwC:s årliga styrelserapport framgår det att på Large Cap-listan uppgår andelen kvinnliga styrelseledamöter nu till 43 procent. Det är den högsta siffran sedan PwC inledde sin granskning 2016.

Då låg andelen på 36 procent. Totalt sett är dock könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser fortsatt ojämn med 63 procent män och 37 procent kvinnor.

Stor skillnad mellan börserna

Utvecklingen skiljer sig markant mellan börslistorna. Medan storbolagen visar framsteg ligger Mid Cap på 38 procent kvinnor och Small Cap på bara 31 procent.

”Att andelen kvinnor ökar i storbolagens styrelser är ett steg åt rätt håll, men takten är för långsam”, säger Anna Gustring Boman, ansvarig för rapporten på PwC Sverige i en kommentar.

När det gäller de mest inflytelserika positionerna är bilden dystrare.

På Large Cap är endast sju procent av styrelseordförandena kvinnor, en minskning från åtta procent föregående år och tio procent för två år sedan. På Mid Cap och Small Cap syns en svag uppgång till elva respektive tolv procent.