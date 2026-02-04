04 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Rekordnivå för kvinnor i storbolagens styrelser – men få når toppen

Allt fler kvinnor tar plats i bolagens styrelser. (Foto: Edmond Dantès / Pexels)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 feb. 2026Publicerad: 04 feb. 2026

Andelen kvinnor i svenska storbolags styrelser har nått sin högsta nivå någonsin. Det visar en ny rapport. Samtidigt kvarstår ett tydligt glastak när det gäller ordförandeposterna.

I PwC:s årliga styrelserapport framgår det att på Large Cap-listan uppgår andelen kvinnliga styrelseledamöter nu till 43 procent. Det är den högsta siffran sedan PwC inledde sin granskning 2016.

Då låg andelen på 36 procent. Totalt sett är dock könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser fortsatt ojämn med 63 procent män och 37 procent kvinnor.

Stor skillnad mellan börserna

Utvecklingen skiljer sig markant mellan börslistorna. Medan storbolagen visar framsteg ligger Mid Cap på 38 procent kvinnor och Small Cap på bara 31 procent.

”Att andelen kvinnor ökar i storbolagens styrelser är ett steg åt rätt håll, men takten är för långsam”, säger Anna Gustring Boman, ansvarig för rapporten på PwC Sverige i en kommentar.

När det gäller de mest inflytelserika positionerna är bilden dystrare.

På Large Cap är endast sju procent av styrelseordförandena kvinnor, en minskning från åtta procent föregående år och tio procent för två år sedan. På Mid Cap och Small Cap syns en svag uppgång till elva respektive tolv procent.

Starkt samband mellan kön och styrelsesammansättning

Rapporten avslöjar också ett tydligt samband mellan ordförandens kön och styrelsens sammansättning. I Large Cap-bolag med kvinnlig ordförande är 46 procent av ledamöterna kvinnor, jämfört med 40 procent när ordföranden är man. Samma mönster återkommer på samtliga börslistor.

”Vår data visar att ledarskapet i styrelsen spelar roll. När en kvinna är ordförande tenderar jämställdheten i styrelserummet att vara högre”, konstaterar Gustring Boman.

Rapporten visar även en bred återhämtning av styrelsearvodena efter två pressade år.

På Large Cap steg det genomsnittliga totala arvodet med tio procent till drygt sex miljoner kronor. Mid Cap och Small Cap noterade uppgångar på omkring nio procent.

Den genomsnittlige styrelseledamoten är densamma

Bilden av den typiske styrelseledamoten förblir oförändrad: en man i övre medelåldern med ett styrelseuppdrag.

Medelåldern ligger kvar på 58 år och föryngringen är fortsatt begränsad. Bland storbolagen finns bara en enda ledamot född på 1990-talet.

Undersökningen omfattar 327 bolag på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap och baseras på data från 2024.

JämställdhetStyrelseStyrelsearbete
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

