I slutet av maj var strax över 339 000 personer inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Det motsvarar 6,4 procent av arbetskraften.
Arbetslösheten sjunker – fast långsamt
Arbetslösheten har sjunkit svagt under våren och är nu den lägsta sedan hösten 2023, enligt Arbetsförmedlingens nya siffror.
De uppsagda blir också färre.
I slutet av maj var strax över 339 000 personer inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Det motsvarar 6,4 procent av arbetskraften.
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Det är 20 000 färre än maj i fjol och också procentuellt den lägsta nivån sedan hösten 2023.
”Säsongsrensade data visar dock, i likhet med tidigare månader under 2026, att återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatt är dämpad, med endast små förändringar från månad till månad”, skriver Arbetsförmedlingen.
Varslen minskar
Varslen om uppsägningar landade på cirka 3 500 personer i maj, en stadig nedgång hittills i år.
Parallellt mäter också SCB arbetslösheten. I den mätningen, som är bredare, låg arbetslösheten i april på 8,7 procent.
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Arbetsförmedlingen och SCB redovisar varje månad arbetslösheten i Sverige.
Skillnad i siffrorna
Men statistiken skiljer sig åt, ofta ganska kraftigt, som en effekt av att myndigheterna mäter på olika sätt.
Arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen (maj), 6,4 procent.
Arbetslöshet enligt SCB (april), 8,7 procent.
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Arbetsförmedlingen använder sig av faktiskt inskrivna hos förmedlingarna och har dessutom snävare åldersspann. Den totala arbetslösheten mäts i åldersgruppen 16–66 år. Ungdomsarbetslösheten avser unga mellan 18 och 24 år.
Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av en urvalsundersökning. Åldersspannet är 15–74 år för den totala arbetslösheten och 15–24 år för ungdomsarbetslösheten.
Som ung arbetslös räknas i SCB:s sätt att mäta (som bygger på internationella kriterier) även en stor andel heltidsstuderande. Det räcker nämligen ofta med att man som heltidsstuderande vill ha ett extrajobb, eller att man väntar på ett sommarjobb som ska börja senare, för att räknas som arbetslös.
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB, TT