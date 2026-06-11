Arbetslösheten sjunker – fast långsamt

Arbetslösheten har sjunkit svagt under våren och är nu den lägsta sedan hösten 2023, enligt Arbetsförmedlingens nya siffror.

De uppsagda blir också färre.

I slutet av maj var strax över 339 000 personer inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Det motsvarar 6,4 procent av arbetskraften.

Missa inte: Åldersdiskriminering: Du är illa ute redan vid 40. Realtid

Det är 20 000 färre än maj i fjol och också procentuellt den lägsta nivån sedan hösten 2023.

”Säsongsrensade data visar dock, i likhet med tidigare månader under 2026, att återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatt är dämpad, med endast små förändringar från månad till månad”, skriver Arbetsförmedlingen.

Varslen minskar

Varslen om uppsägningar landade på cirka 3 500 personer i maj, en stadig nedgång hittills i år.

ANNONS

Parallellt mäter också SCB arbetslösheten. I den mätningen, som är bredare, låg arbetslösheten i april på 8,7 procent.

Läs även: LO: Lyft för plånboken men jobbkris biter sig fast. Dagens PS

Arbetsförmedlingen och SCB redovisar varje månad arbetslösheten i Sverige.