Trög arbetslöshet: "Det dröjer till 2027"

Nästa år väntas arbetslösheten sjunka ner mot 6 procent.

Återhämtningen fortsätter, men långsamt. Det dröjer till andra halvåret 2027 innan vi når nivån före lågkonjunkturen, säger Marcus Löwing på Arbetsförmedlingen.

I dagsläget är 339 000 personer, eller 6,4 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar.

Om Arbetsförmedlingen får rätt i sin nya prognos har den siffran kommit ner till 328 000 eller 6,1 procent i genomsnitt 2027.

Förstärkningen väntas ske gradvis med lite mer fart andra halvan av 2027, vilket skulle kunna innebära en ännu lägre arbetslöshet än så när året är slut, även om Arbetsförmedlingen (AF) inte vill gå in på några sådana exakta nivåer.

Här kommer jobben

Drivande bakom de fler jobben i prognosen ligger bland annat ökad hushållskonsumtion och ett ökat bostadsbyggande, enligt Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på AF.

Var kommer då jobben?

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Arbetsgivarna är väldigt försiktiga fortfarande. Vi hade hoppats på att det skulle komma upp lite mer så här sent in i den här lågkonjunkturen. Tittar vi på olika branscher så är inte minst byggbranschen positiv vad gäller anställningsplanerna, säger Löwing och fortsätter:

–Likaså tillverkningsindustrin som också har en del att hämta igen.

Den största sektorn, den breda privata tjänstesektorn, andas också en försiktig optimism inom vissa delar, bland annat inom hotell- och restaurang.