Svensk start-up vill döda Gmail – tar in över 30 miljoner

Stockholm börjar få allt fler start-ups som vill göra sitt avtryck i den snabbväxande AI-branschen.

Nu är det den svenska tech-startupen Scape vill utmana Gmail genom att låta artificiell intelligens utföra arbetsuppgifter direkt från användarnas e-post.

Bolaget, som grundats av de 23-åriga entreprenörerna Melvin Hagberg och Elis Hodzic, har tagit in 3,2 miljoner dollar, drygt 30 miljoner kronor, i en finansieringsrunda ledd av Y Combinator tillsammans med bland andra General Catalyst och FundersClub.

Ska kunna utföra flera uppgifter

På torsdagen öppnar Scape en väntelista för tidig tillgång till tjänsten. Nya användare kommer att släppas in successivt, skriver Business Insider i ett reportage om start-upen.

Till skillnad från traditionella e-postklienter är målet inte främst att hjälpa användare skriva mejl snabbare.

I stället ska AI-agenter kunna utföra de uppgifter som följer av inkommande mejl, exempelvis föreslå mötestider utifrån kalendern, fylla i dokument, hämta information från tidigare konversationer och skapa färdiga svar som användaren sedan granskar innan de skickas.

Enligt bolaget kan tjänsten även använda information från transkriberade möten för att komma ihåg tidigare diskussioner och ge mer relevanta förslag i framtida mejlkonversationer.

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