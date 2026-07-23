AI-startupen Scape består hittills av fem anställda på ett kontor i Stockholm. Men man hymlar inte med sina stora ambitioner.
Svensk start-up vill döda Gmail – tar in över 30 miljoner
Stockholm börjar få allt fler start-ups som vill göra sitt avtryck i den snabbväxande AI-branschen.
Nu är det den svenska tech-startupen Scape vill utmana Gmail genom att låta artificiell intelligens utföra arbetsuppgifter direkt från användarnas e-post.
Bolaget, som grundats av de 23-åriga entreprenörerna Melvin Hagberg och Elis Hodzic, har tagit in 3,2 miljoner dollar, drygt 30 miljoner kronor, i en finansieringsrunda ledd av Y Combinator tillsammans med bland andra General Catalyst och FundersClub.
Ska kunna utföra flera uppgifter
På torsdagen öppnar Scape en väntelista för tidig tillgång till tjänsten. Nya användare kommer att släppas in successivt, skriver Business Insider i ett reportage om start-upen.
Till skillnad från traditionella e-postklienter är målet inte främst att hjälpa användare skriva mejl snabbare.
I stället ska AI-agenter kunna utföra de uppgifter som följer av inkommande mejl, exempelvis föreslå mötestider utifrån kalendern, fylla i dokument, hämta information från tidigare konversationer och skapa färdiga svar som användaren sedan granskar innan de skickas.
Enligt bolaget kan tjänsten även använda information från transkriberade möten för att komma ihåg tidigare diskussioner och ge mer relevanta förslag i framtida mejlkonversationer.
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Fem anställda i Stockholm
Via en inbyggd chattbot kan användaren dessutom skapa etiketter, be AI formulera olika versioner av samma meddelande eller lära systemet hur liknande mejl ska hanteras framöver.
Scape betonar att AI inte skickar några mejl på egen hand. Användaren behåller kontrollen över det slutliga beslutet, något som enligt bolaget är särskilt viktigt när AI arbetar med stora mängder privat kommunikation.
Affärsmodellen bygger på prenumerationer, men bolaget har ännu inte presenterat några priser.
Scape har i dag fem anställda, samtliga baserade i Stockholm.
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Välkända investerare
Bland investerarna finns även flera profiler från den svenska techsektorn, däribland Candy Crush-medgrundaren Sebastian Knutsson och Legoras medgrundare Max Junestrand.
Dessutom har bolaget fått stöd från affärsänglar med kopplingar till OpenAI, Google, Meta och Ramp.
Marknaden för AI-drivna e-posttjänster blir samtidigt allt mer konkurrensutsatt.
Superhuman har byggt en trogen användarbas med fokus på snabbhet, medan Google successivt integrerar AI-funktioner från Gemini direkt i Gmail.
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