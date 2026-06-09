Gen Alpha tjänar pengar på nätet – redan i tidiga tonåren

I en tidigare artikel uppmanade Goldman Sachs Vd David Solomon att unga ta vara på tiden. Men detta tycks vara något som många unga redan tagit fasta på.

Enligt ett nytt whitepaper från Cash App, som ägs av fintechbolaget Block, tjänar 22 miljoner tonåringar i åldern 13–17 pengar genom deltidsjobb, informella uppdrag eller digitala plattformar.

För många av dem är digitala inkomster inte ett sidoprojekt – det är deras första arbetsmarknad. De bygger tidigt egna intäkter via spel, reselling och plattformar som Roblox.

Det handlar, enligt Fortune, om små summor per transaktion, men stora volymer. För vissa blir det en regelbunden inkomstkälla som konkurrerar med klassiska ungdomsjobb.

Gamingvärlden har blivit en ekonomi

Spelplattformar fungerar som egna marknader där unga skapar, säljer och byter digitala varor.



Andra tjänar pengar på att streama spel eller återförsälja produkter online.

Det är en ekonomi som växer snabbt och som många.

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Fintech tar över där bankerna tappar greppet

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Unga använder främst betalappar för att ta emot och hantera sina inkomster. Det gör fintechbolag till deras första ekonomiska relation, långt före traditionella banker.

Skattefrågor och reglering väntar runt hörnet

När minderåriga får flera digitala inkomster uppstår frågor om beskattning, konsumentskydd och plattformsansvar.



Myndigheter i flera länder följer utvecklingen – och svenska Skatteverket har redan börjat titta närmare på digitala sidoinkomster.

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