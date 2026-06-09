Konsultbranschen tvärbromsar – AI pekas ut

Det visar färska siffror från Manpower Groups kvartalsvisa globala bemanningsbarometer, som rapporteras av norska Dagens Næringsliv.

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Den så kallade förväntade nettobemanningen i branschen har minskat med 42 procent jämfört med samma period förra året.

Endast 28 procent av de 115 tillfrågade konsultföretagen planerar att öka bemanningen under tredje kvartalet, mot nästan hälften vid samma tidpunkt i fjol.

AI ligger bakom tappet

Fyra av tio teknikföretag uppger att utvecklingen beror på AI.

”AI kan nu utföra en del av de uppgifter som tidigare gjordes av juniorer. Tidigare arbetade många nyutexaminerade i konsultmiljöer och gjorde den här typen av arbete. Nu behöver man inte nödvändigtvis lika många människor för de uppgifterna”, säger Manpower Groups Norgechef Maalfrid Brath till DN.

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Hon ser utvecklingen som en varningssignal, särskilt eftersom kvartalet sammanfaller med den period då konsultföretag normalt rekryterar nyutexaminerade.

”Det är en farlig utveckling om vi säger att vi bara anställer personer med mer än fem års erfarenhet. Om fem år kommer vi att ha ett gap”, säger Brath.