Den förväntade nyanställningen i konsultbranschen har fallit kraftigt, och flera aktörer pekar nu ut artificiell intelligens som en bidragande orsak.
Konsultbranschen tvärbromsar – AI pekas ut
Det visar färska siffror från Manpower Groups kvartalsvisa globala bemanningsbarometer, som rapporteras av norska Dagens Næringsliv.
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Den så kallade förväntade nettobemanningen i branschen har minskat med 42 procent jämfört med samma period förra året.
Endast 28 procent av de 115 tillfrågade konsultföretagen planerar att öka bemanningen under tredje kvartalet, mot nästan hälften vid samma tidpunkt i fjol.
AI ligger bakom tappet
Fyra av tio teknikföretag uppger att utvecklingen beror på AI.
”AI kan nu utföra en del av de uppgifter som tidigare gjordes av juniorer. Tidigare arbetade många nyutexaminerade i konsultmiljöer och gjorde den här typen av arbete. Nu behöver man inte nödvändigtvis lika många människor för de uppgifterna”, säger Manpower Groups Norgechef Maalfrid Brath till DN.
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Hon ser utvecklingen som en varningssignal, särskilt eftersom kvartalet sammanfaller med den period då konsultföretag normalt rekryterar nyutexaminerade.
”Det är en farlig utveckling om vi säger att vi bara anställer personer med mer än fem års erfarenhet. Om fem år kommer vi att ha ett gap”, säger Brath.
Stora hus drar ned
Bland de största konsulthusen syns nedgången tydligt.
Deloitte tog enligt DN emot 4 500 ansökningar till sina ingångstjänster men anställde bara 97 personer, mot 172 nyutexaminerade två år tidigare.
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PwC minskade antalet nyanställda akademiker från 190 år 2025 till 130 i år, en nedgång med närmare 60 procent jämfört med för tre år sedan.
Brath beskriver samtidigt ett paradoxalt mönster: tekniken som utvecklas av de stora aktörerna minskar bemanningsbehovet i delar av it-branschen, samtidigt som bank, finans och försäkring nu förstärker bemanningen för att utveckla nya tjänster.
Större mönster
Utvecklingen är inte begränsad till Norden.
I USA har antalet ingångstjänster minskat med 35 procent sedan 2023, enligt Fast Company.
Internships har samtidigt blivit allt svårare att få, ansökningarna är nästan dubbelt så hårt konkurrensutsatta som för ett år sedan, och drygt hälften av de studenter som söker praktik lyckas inte få någon.
Kan bli en fara för företagen i slutändan
Forskare vid Federal Reserve Bank of Atlanta varnar samtidigt för att företag som automatiserar bort juniora tjänster riskerar att tömma sin egen talangpipeline och på sikt få sämre rustade chefer.
Resonemanget bygger på nationalekonomen Kenneth Arrows teori om ”learning by doing”, att nybörjarrollerna fungerar som en yrkeskola som bygger framtidens kompetens.
Brath tror dock inte att läget är permanent.
”Jag tror inte arbetslösheten bland nyutexaminerade är en permanent situation. Det här är först och främst en övergångsfas”, säger hon till DN.