”AI säger att du gjorde ett bra jobb” – men tror chefen det?

AI kanske vet vad du gör bra eller dåligt. Men vet chefen det?
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Stora banker och företag låter nu sina anställda använda artificiell intelligens för att författa årliga utvärderingar. Men experter varnar för att tekniken kan göra processen opersonlig.

JPMorgan Chase har gett sina medarbetare möjlighet att använda bankens egna AI-system för att skriva årliga medarbetarbedömningar, vilket understryker hur AI-genererad text blir allt vanligare i amerikanska företag, rapporterar Financial Times.

Verktyget tillåter anställda att använda bankens stora språkmodell för att generera en utvärdering baserat på instruktioner de ger systemet. Det är en genväg till den ofta tidskrävande processen att skriva de många bedömningar som vanligtvis krävs av stora företag.

Cheferna använder också intern chatbot för att hjälpa till att skriva sina utvärderingar, men banken varnar för att tekniken ”inte är en ersättning för mänskligt omdöme”, skriver Bloomberg.

Företaget förbjuder också användning av AI-verktyg för att tilldela prestationsbetyg eller fatta beslut om lön eller befordran.

Meta söker igenom anställdas dokument

Även teknikjätten Meta använder sin interna AI-assistent Metamate för medarbetarbedömningar, enligt Business Insider.

Mark Zuckerbergs Meta använder AI för att utvärdera medarbetare.
På en konferens i Kalifornien, berättade Joseph Spisak, produktchef på Meta Superintelligence Labs, att Metamate kan söka igenom anställdas dokument och generera sammanfattningar av deras prestationer.

”När vi i slutet av året gör våra utvärderingar och jag vill sammanfatta min prestation, kallar jag på Metamate och den söker igenom alla mina dokument och vad jag har gjort och sammanfattar vad jag har åstadkommit under året”, sade Spisak.

Tidsbesparing och risker

Att införa AI i årliga bedömningar kan spara chefer tid och till och med resultera i mer användbar feedback än medarbetare får från mänskliga chefer ensamma. Det menar chefer och managementexperter som Bloomberg talat med.

Men de varnar för att outsourca för mycket av processen.

Benjamin Levick, som leder AI och operations på företagskortsföretaget Ramp, menar att tidspressade chefer kan göra sina underordnade en björntjänst om de inte använder tillgängliga verktyg för att mer grundligt utvärdera anställdas arbete.

Fråga om trovärdighet

Peter Cappelli, managementprofessor vid University of Pennsylvanias Wharton School, påpekar att chefer, liksom alla människor, är benägna att vara partiska och ha bristfälligt minne.

AI kan ofta ge en mer objektiv bedömning än en mänsklig chef, menar han.

Men medarbetare kan anse att en utvärdering har mindre trovärdighet om de vet att AI var inblandad, varnar Cappelli.

”Som anställd får jag en anledning att bortse från detta och inte ägna någon uppmärksamhet åt det eftersom jag inte tror att det faktiskt kom från min chef. AI:n säger att jag gjorde ett bra jobb, men tror chefen det?”, säger han.

Blandade resultat

En anställd på Meta berättade för Business Insider att även om vissa medarbetare experimenterar med Metamate för medarbetarbedömningar, kan resultaten vara ojämna. AI:n har ofta svårt utan detaljerad kontext om enskilda projekt.

Men det kan också spara väldigt mycket tid.

Konsultföretaget Boston Consulting Group rapporterade nyligen att anställda som använt AI-verktyg för att hjälpa till att skriva medarbetarbedömningar kunde minska skrivtiden med 40 procent.

Nora Jenkins Townson, grundare av Bright + Early, en extern HR-avdelning för teknikföretag, varnar dock för att det finns en gräns för hur användbar AI är vid bedömning av prestationer.

”För att de ska fungera bra måste du redan ha en solid definition av hur framgång ser ut, både på företagsnivå och för varje jobb”, säger hon till Bloomberg.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

