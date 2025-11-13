”AI säger att du gjorde ett bra jobb” – men tror chefen det?

JPMorgan Chase har gett sina medarbetare möjlighet att använda bankens egna AI-system för att skriva årliga medarbetarbedömningar, vilket understryker hur AI-genererad text blir allt vanligare i amerikanska företag, rapporterar Financial Times.

Verktyget tillåter anställda att använda bankens stora språkmodell för att generera en utvärdering baserat på instruktioner de ger systemet. Det är en genväg till den ofta tidskrävande processen att skriva de många bedömningar som vanligtvis krävs av stora företag.

Cheferna använder också intern chatbot för att hjälpa till att skriva sina utvärderingar, men banken varnar för att tekniken ”inte är en ersättning för mänskligt omdöme”, skriver Bloomberg.

Företaget förbjuder också användning av AI-verktyg för att tilldela prestationsbetyg eller fatta beslut om lön eller befordran.

Meta söker igenom anställdas dokument

Även teknikjätten Meta använder sin interna AI-assistent Metamate för medarbetarbedömningar, enligt Business Insider.

Mark Zuckerbergs Meta använder AI för att utvärdera medarbetare.(Foto: Nic Coury /AP/TT)

ANNONS

På en konferens i Kalifornien, berättade Joseph Spisak, produktchef på Meta Superintelligence Labs, att Metamate kan söka igenom anställdas dokument och generera sammanfattningar av deras prestationer.

”När vi i slutet av året gör våra utvärderingar och jag vill sammanfatta min prestation, kallar jag på Metamate och den söker igenom alla mina dokument och vad jag har gjort och sammanfattar vad jag har åstadkommit under året”, sade Spisak.