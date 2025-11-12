Realtid
Realtid.se
Karriär & ledarskap

Att dejta chefen kan kosta anställda stora belopp

chefen
Att ha en romans med chefen kan ge vissa fördelar till en början, men det kan också sluta helt fel. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

En kartläggning av anställda som dejtar sina chefer visar att det kan ge ekonomiska fördelar till en början – men på längre sikt kan det bli en dyr affär.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En fjärdedel av alla amerikaner har haft en romans på arbetsplatsen, visar data. Fenomenet är inte särskilt ovanligt i resten av världen heller.

Men det kan leda till etiska svårigheter, och på sikt kan det också vara en ekonomiskt dålig idé, enligt en ny studie.

Forskare vid University of Southern California drar slutsatsen att relationer mellan chefer och underordnade kan få betydande ekonomiska konsekvenser för såväl de inblandade som deras arbetsgivare, skriver The Economist.

Lönen ökade

Studien, som fokuserar på kvinnliga anställda i relationer med manliga chefer, visar att inkomsterna tenderar att öka under tiden innan paret flyttar ihop.

Kvinnor som inledde en sådan relation hade i genomsnitt en inkomstökning på omkring sex procent jämfört med liknande kvinnor som var i relation med en person på högre nivå i ett annat företag.

Forskarna tolkar detta som att både ökad motivation och möjligheter till karriärmässig exponering kan spela in.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Sa ofta upp sig

ANNONS

Men om relationen tar slut blir konsekvenserna betydligt mer negativa.

Kvinnor som separerade från sin chef tappade i genomsnitt nära en femtedel av sin inkomst inom ett år, och nedgången fortsatte under flera år därefter.

En vanlig följd var att kvinnan lämnade arbetsplatsen helt, vilket ofta förklarade den kraftiga inkomstförlusten.

En del slutade jobba helt

I motsvarande relationer mellan manliga anställda och kvinnliga chefer såg mönstret lite annorlunda ut.

Män fick i genomsnitt en större löneökning under relationen, men kvinnorna drabbades hårdare ekonomiskt vid ett uppbrott, ofta genom att helt lämna arbetslivet.

För arbetsgivarna innebär sådana relationer också påtagliga kostnader.

Favorisering inte populärt

ANNONS

Företag där chef-anställd-relationer förekom hade i genomsnitt en minskning i personalbehållning med omkring sex procentenheter jämfört med liknande företag utan sådana förhållanden.

Effekten var tydligast i mindre organisationer och i fall där den underordnade fått en markant lönefördel.

Forskarna menar att upplevd favorisering kan bidra till missnöje bland kollegor och därmed högre personalomsättning.

Läs mer: Fords vd skruvade isär konkurrenternas bilar: ”Chockerande”. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetsplatsCheferlön
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS