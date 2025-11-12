Att dejta chefen kan kosta anställda stora belopp

En fjärdedel av alla amerikaner har haft en romans på arbetsplatsen, visar data. Fenomenet är inte särskilt ovanligt i resten av världen heller.

Men det kan leda till etiska svårigheter, och på sikt kan det också vara en ekonomiskt dålig idé, enligt en ny studie.

Forskare vid University of Southern California drar slutsatsen att relationer mellan chefer och underordnade kan få betydande ekonomiska konsekvenser för såväl de inblandade som deras arbetsgivare, skriver The Economist.

Lönen ökade

Studien, som fokuserar på kvinnliga anställda i relationer med manliga chefer, visar att inkomsterna tenderar att öka under tiden innan paret flyttar ihop.

Kvinnor som inledde en sådan relation hade i genomsnitt en inkomstökning på omkring sex procent jämfört med liknande kvinnor som var i relation med en person på högre nivå i ett annat företag.

Forskarna tolkar detta som att både ökad motivation och möjligheter till karriärmässig exponering kan spela in.