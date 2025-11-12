En kartläggning av anställda som dejtar sina chefer visar att det kan ge ekonomiska fördelar till en början – men på längre sikt kan det bli en dyr affär.
Att dejta chefen kan kosta anställda stora belopp
En fjärdedel av alla amerikaner har haft en romans på arbetsplatsen, visar data. Fenomenet är inte särskilt ovanligt i resten av världen heller.
Men det kan leda till etiska svårigheter, och på sikt kan det också vara en ekonomiskt dålig idé, enligt en ny studie.
Forskare vid University of Southern California drar slutsatsen att relationer mellan chefer och underordnade kan få betydande ekonomiska konsekvenser för såväl de inblandade som deras arbetsgivare, skriver The Economist.
Lönen ökade
Studien, som fokuserar på kvinnliga anställda i relationer med manliga chefer, visar att inkomsterna tenderar att öka under tiden innan paret flyttar ihop.
Kvinnor som inledde en sådan relation hade i genomsnitt en inkomstökning på omkring sex procent jämfört med liknande kvinnor som var i relation med en person på högre nivå i ett annat företag.
Forskarna tolkar detta som att både ökad motivation och möjligheter till karriärmässig exponering kan spela in.
Sa ofta upp sig
Men om relationen tar slut blir konsekvenserna betydligt mer negativa.
Kvinnor som separerade från sin chef tappade i genomsnitt nära en femtedel av sin inkomst inom ett år, och nedgången fortsatte under flera år därefter.
En vanlig följd var att kvinnan lämnade arbetsplatsen helt, vilket ofta förklarade den kraftiga inkomstförlusten.
En del slutade jobba helt
I motsvarande relationer mellan manliga anställda och kvinnliga chefer såg mönstret lite annorlunda ut.
Män fick i genomsnitt en större löneökning under relationen, men kvinnorna drabbades hårdare ekonomiskt vid ett uppbrott, ofta genom att helt lämna arbetslivet.
För arbetsgivarna innebär sådana relationer också påtagliga kostnader.
Favorisering inte populärt
Företag där chef-anställd-relationer förekom hade i genomsnitt en minskning i personalbehållning med omkring sex procentenheter jämfört med liknande företag utan sådana förhållanden.
Effekten var tydligast i mindre organisationer och i fall där den underordnade fått en markant lönefördel.
Forskarna menar att upplevd favorisering kan bidra till missnöje bland kollegor och därmed högre personalomsättning.
