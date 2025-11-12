Så genomskådar chefen AI-tricken i din jobbansökan

När en kandidat läser från skärmen istället för att möta intervjuarens blick slår larmet till hos svenska rekryterare.

Onaturliga pauser innan svaren kommer. Formuleringar som låter som direktöversättningar från en företagsbroschyr.

”Om deras ordförråd och ton inte låter naturlig eller spontan kan de använda AI”, säger Anastasia Pshegodskaya, rekryteringschef på globala HR-företaget Remote, till Realtid.

Snubblar när samtalet går utanför manuset

Det verkliga testet kommer när intervjuaren lämnar de förberedda frågorna. Kandidater som får AI-stöd under intervjun kämpar med att utveckla sina svar när samtalet går utanför manuset.

Att be om konkreta exempel fungerar som ett lackmustest. Frågor som ”berätta om ett specifikt tillfälle när” eller ”vilket verktyg använde du” får AI-assisterade kandidater att snubbla, enligt Remotes rapport.

Artificiell intelligens saknar som bekant personlig erfarenhet och emotionell intelligens – något som blir uppenbart när djupare reflektion krävs.

”Bristen på exempel som visar deras personliga erfarenhet och reflektion är också avslöjande”, säger Pshegodskaya.

