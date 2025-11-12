Realtid
Så genomskådar chefen AI-tricken i din jobbansökan

Sverige ligger i framkant när det gäller att identifiera AI-användning i rekrytering. (Foto: Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Kandidaten svarar smidigt på varje fråga och formulerar sig klanderfritt. Men något stämmer inte. Blicken fladdrar, pauserna kommer på konstiga ställen. 33 procent av svenska arbetsgivare känner igen mönstret – och misstänker att artificiell intelligens sitter med på intervjun.

När en kandidat läser från skärmen istället för att möta intervjuarens blick slår larmet till hos svenska rekryterare.

Onaturliga pauser innan svaren kommer. Formuleringar som låter som direktöversättningar från en företagsbroschyr.

”Om deras ordförråd och ton inte låter naturlig eller spontan kan de använda AI”, säger Anastasia Pshegodskaya, rekryteringschef på globala HR-företaget Remote, till Realtid.

Snubblar när samtalet går utanför manuset

Det verkliga testet kommer när intervjuaren lämnar de förberedda frågorna. Kandidater som får AI-stöd under intervjun kämpar med att utveckla sina svar när samtalet går utanför manuset.

Att be om konkreta exempel fungerar som ett lackmustest. Frågor som ”berätta om ett specifikt tillfälle när” eller ”vilket verktyg använde du” får AI-assisterade kandidater att snubbla, enligt Remotes rapport.

Artificiell intelligens saknar som bekant personlig erfarenhet och emotionell intelligens – något som blir uppenbart när djupare reflektion krävs.

”Bristen på exempel som visar deras personliga erfarenhet och reflektion är också avslöjande”, säger Pshegodskaya.

Remotes rekryteringschef Anastasia Pshegodskaya. (Foto: Remote)
Tio arbetsdagar med irrelevanta ansökningar

Upptäckten sker dock inte alltid direkt. Var fjärde svensk arbetsgivare – 27 procent – har fortsatt rekryteringsprocessen med kandidater vars CV visar sig vara AI-genererade. Fusket avslöjas först i senare skeden.

Konsekvenserna syns tydligt i rekryteringsarbetet. 37 procent av svenska arbetsgivare spenderar sex till tio arbetsdagar på att sålla bland irrelevanta ansökningar för mellannivåtjänster, enligt tidigare Remote-forskning.

Före AI-verktygens genombrott investerade arbetssökande betydande tid på varje ansökan. ChatGPT och liknande verktyg genererar nu anpassade CV och personliga brev på sekunder.

Resultatet: volym framför relevans. Endast 21 till 30 procent av inkomna ansökningar anses vara bra matchningar, enligt 42 procent av arbetsgivarna i undersökningen.

”Förbered dig – låtsas inte”

Remote menar att AI kan vara ett legitimt hjälpmedel i jobbsökandet – som att finslipa formuleringar i ett CV, forska om potentiella arbetsgivare eller träna på intervjufrågor räknas som acceptabelt.

”Använd AI för att förbereda dig, inte för att låtsas”, säger Pshegodskaya till Realtid.

Gränsen går vid att fabricera kompetenser, erfarenheter eller färdigheter som inte finns.

Svenska arbetsgivare i framkant

Sverige ligger i framkant när det gäller att identifiera AI-användning i rekrytering. Enligt Remote beror det på vår digitala mognad och förståelse för hur ny teknik kan användas.

Den medvetenheten gör svenska arbetsgivare mer vaksamma än det globala snittet.

”De flesta AI-baserade urvalsverktyg tränas på historisk data – och är därför bara så rättvisa som den data de bygger på. Man måste säkerställa att den slutliga urvalslistan formas av mänskligt omdöme”, understryker Pshegodskaya.

Både arbetsgivare och kandidater använder nu artificiell intelligens – arbetsgivare för att screena kandidater, kandidater för att optimera sina ansökningar.

Frågan är vem som blir bäst på att avslöja den andre.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

