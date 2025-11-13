PWC:s globala undersökning visar att Sverige hamnar sist i Norden när det gäller förtroende för högsta ledningen. Samtidigt ligger motivationen över det globala snittet.
Svenskar misstror ledningen – men går gärna till jobbet
Endast 37 procent av svenska medarbetare har förtroende för sin högsta ledning. Det är betydligt lägre än det globala snittet på 51 procent och bottennotering i Norden.
Men motivationen är högre än globalt – 72 procent ser fram emot att gå till jobbet minst en gång i veckan, jämfört med 64 procent i övriga världen.
Det visar PWC:s globala undersökning ”Hopes and Fears 2025”, där nästan 50 000 medarbetare från 48 länder deltagit. I Sverige svarade 1 062 personer.
Sämst i Norden
Norge når 50 procent och Danmark 54 procent i förtroende för högsta ledningen.
”Jag tror vi får ha mer åsikter om ledningen i Sverige jämfört med många andra länder och man vågar uttrycka att man inte har förtroende”, säger Jessica Carragher Wallner, ansvarig för Workforce på PwC Sverige, till Realtid.
46 procent av svenskarna tror på ledningens förmåga att uppnå företagets långsiktiga mål, jämfört med 56 procent globalt.
”I Sverige har vi en tradition av relativt platta organisationer samtidigt som vi har en arbetskultur där många medarbetare känner en rädsla för att göra fel. Detta gör oss mindre benägna att ta risker och pröva nya saker”, skriver Carragher Wallner i rapporten.
Samtidigt som förtroendet för ledningen sviktar, ser förtroendet för närmaste chefen desto bättre ut.
”Man är nära medarbetarna. Ju längre bort i organisationen desto mindre relation har man. Relation skapar trygghet”, säger Carragher Wallner till Realtid.
Rädsla bromsar innovation
Rädslan syns i AI-statistiken.
28 procent av medarbetarna använder AI på jobbet minst en gång i månaden, jämfört med 38 procent globalt.
Skillnaden mellan könen är påtaglig – 33 procent av männen i svenska verksamheter använder AI regelbundet jämfört med 23 procent av kvinnorna.
53 procent vågar testa nya arbetssätt
53 procent av medarbetarna känner sig trygga med att testa nya arbetssätt, jämfört med 56 procent globalt.
47 procent av svenskarna anser att teamet ser misslyckanden som en möjlighet att lära och förbättra.
”Om Sverige ska fortsätta vara en ledande innovationsnation behöver våra ledare bygga vidare på tilliten och stimulera nytänkande och innovation”, konstaterar Carragher Wallner.
Kollegor viktigare än chefer
72 procent ser fram emot att gå till jobbet minst en gång i veckan, jämfört med 64 procent globalt. Svenskarna är också mer benägna att gå utöver det som förväntas i sin roll.
Hur kan det komma sig när förtroendet för ledningen samtidigt är lägst i Norden?
”Jag tror det handlar om att man trivs med kollegor och att man känner att man gör något meningsfullt. Har man möjlighet att påverka och sammanhang så väger det upp”, säger Carragher Wallner till Realtid.
Lågt förtroende driver personalomsättning
Undersökningen visar också att medarbetare som tror att deras färdigheter kommer vara relevanta om tre år är nästan dubbelt så motiverade som de som inte tror det.
Hälften av svenskarna har lärt sig nya färdigheter i sin yrkesroll det senaste året.
Ser ni konkreta affärskonsekvenser av det låga förtroendet?
”Personalomsättning är väl den första man ser. Tror man inte på ledarskapet eller vart man är på väg hittar man på något annat att göra”, säger Carragher Wallner till Realtid och fortsätter:
”Du väljer inte bara var du jobbar utan också din chef. Yngre generationer vill åstadkomma något och se en tydlig koppling till värde och en mening – oavsett om det rör sig om en offentlig organisation, en startup eller ett storbolag.”
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
