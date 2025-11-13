Svenskar misstror ledningen – men går gärna till jobbet

Endast 37 procent av svenska medarbetare har förtroende för sin högsta ledning. Det är betydligt lägre än det globala snittet på 51 procent och bottennotering i Norden.

Men motivationen är högre än globalt – 72 procent ser fram emot att gå till jobbet minst en gång i veckan, jämfört med 64 procent i övriga världen.

Det visar PWC:s globala undersökning ”Hopes and Fears 2025”, där nästan 50 000 medarbetare från 48 länder deltagit. I Sverige svarade 1 062 personer.

Sämst i Norden

Norge når 50 procent och Danmark 54 procent i förtroende för högsta ledningen.

”Jag tror vi får ha mer åsikter om ledningen i Sverige jämfört med många andra länder och man vågar uttrycka att man inte har förtroende”, säger Jessica Carragher Wallner, ansvarig för Workforce på PwC Sverige, till Realtid.

46 procent av svenskarna tror på ledningens förmåga att uppnå företagets långsiktiga mål, jämfört med 56 procent globalt.

”I Sverige har vi en tradition av relativt platta organisationer samtidigt som vi har en arbetskultur där många medarbetare känner en rädsla för att göra fel. Detta gör oss mindre benägna att ta risker och pröva nya saker”, skriver Carragher Wallner i rapporten.

Jessica Carragher Wallner. (Foto: PWC Sverige)

Samtidigt som förtroendet för ledningen sviktar, ser förtroendet för närmaste chefen desto bättre ut.

”Man är nära medarbetarna. Ju längre bort i organisationen desto mindre relation har man. Relation skapar trygghet”, säger Carragher Wallner till Realtid.