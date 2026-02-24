Tillväxten i USA var drygt två procent förra året. Men det är ingen AI-driven produktivitetsboom som ligger bakom det, menar experter.
AI lyfter inte produktiviteten – trots högre tillväxt
Artificiell intelligens utvecklas i rasande takt och nya modeller klarar allt mer komplexa uppgifter med begränsad mänsklig inblandning.
Det har fått många bedömare att invänta en massiv ökning av produktiviteten.
Men än så länge inga tydliga tecken på ett brett produktivitetslyft i den amerikanska ekonomin.
BNP växte mer än jobben
USA:s ekonomi växte med 2,2 procent under 2025, samtidigt som sysselsättningstillväxten bromsade kraftigt.
I genomsnitt skapades omkring 15 000 jobb per månad, motsvarande en årlig ökning på bara 0,1 procent.
Kombinationen av relativt god BNP-tillväxt och svag jobbtillväxt kan tolkas som att produktionen per arbetstagare stiger.
Men en närmare granskning, som The Economist står för, visar en mer dämpad bild. Under fjärde kvartalet 2025 växte BNP i en årstakt på 1,4 procent.
Investeringar lär ha bidragit
En uppskattning baserad på BNP och arbetade timmar pekar på en produktivitetstillväxt kring 1,9 procent för helåret, strax under det historiska genomsnittet på omkring 2 procent och långt ifrån nivåerna under it-boomen på 1990- och 2000-talen.
En stor del av tillväxten tycks dessutom ha drivits av investeringar, särskilt i AI-relaterad infrastruktur som datacenter.
Enligt beräkningar från forskare, däribland vid Federal Reserve Bank of San Francisco, är de underliggande produktivitetsvinsterna nära noll när effekterna av investeringsdriven produktion räknas bort.
Fler och fler använder AI
Samtidigt ökar användningen av generativ AI snabbt.
Enligt uppskattningar från forskare vid Federal Reserve Bank of St. Louis använde 41 procent av amerikanska arbetstagare tekniken i jobbet i november 2025, upp från 31 procent året innan.
Andelen arbetstimmar där AI faktiskt används är dock fortfarande låg, knappt 6 procent.
Studier visar att AI kan ge betydande effektivitetsvinster i enskilda uppgifter, exempelvis inom skrivarbete och konsulttjänster.
Ingen stor omställning just nu
Men när användningens omfattning och intensitet vägs samman uppskattas bidraget till den totala produktivitetstillväxten hittills till omkring 0,25–0,5 procentenheter.
Historiska erfarenheter tyder på att verkliga produktivitetslyft kräver mer än nya verktyg. Det handlar om att företag omorganiserar verksamheten i grunden. I dag finns få tecken på en sådan omställning.
