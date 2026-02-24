AI lyfter inte produktiviteten – trots högre tillväxt

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Artificiell intelligens utvecklas i rasande takt och nya modeller klarar allt mer komplexa uppgifter med begränsad mänsklig inblandning.

Det har fått många bedömare att invänta en massiv ökning av produktiviteten.

Men än så länge inga tydliga tecken på ett brett produktivitetslyft i den amerikanska ekonomin.

BNP växte mer än jobben

USA:s ekonomi växte med 2,2 procent under 2025, samtidigt som sysselsättningstillväxten bromsade kraftigt.

I genomsnitt skapades omkring 15 000 jobb per månad, motsvarande en årlig ökning på bara 0,1 procent.

Kombinationen av relativt god BNP-tillväxt och svag jobbtillväxt kan tolkas som att produktionen per arbetstagare stiger.

Men en närmare granskning, som The Economist står för, visar en mer dämpad bild. Under fjärde kvartalet 2025 växte BNP i en årstakt på 1,4 procent.