Ett enda bolag dominerar historiens tio största börskrascher

Det visar en sammanställning som Dagens PS gjort.

Det största inträffade den 27 januari 2025, när Nvidia förlorade 589 miljarder dollar, motsvarande cirka 6 500 miljarder kronor, på en enda handelsdag. Det är ungefär lika mycket som hela Sveriges BNP för 2025.

Utlösaren var den kinesiska AI-startupen DeepSeek, som visade att avancerade AI-modeller kan tränas till en bråkdel av den kostnad marknaden hade antagit. Därmed ifrågasattes själva grunden för Nvidias dominans: att världen behöver oändliga mängder dyra AI-chip.

Tekniktungt mönster

Topp tio-listan över historiens största dagstapp avslöjar ett slående mönster. Samtliga tio inträffade efter 2020, och nio av tio drabbade teknikbolag. Förutom Nvidias sex placeringar återfinns Meta, Amazon och Tesla på listan.

Metas fall på 232 miljarder dollar i februari 2022 utlöstes av att Facebook för första gången tappade dagliga användare, samtidigt som bolaget satsade tungt på ett metaverse som marknaden inte trodde på.

Amazon föll 207 miljarder dollar i april samma år när det stod klart att pandemins e-handelsboom var över. Tesla tappade 152 miljarder dollar i juni 2025 efter att Elon Musks öppna konflikt med Donald Trump fick investerare att omvärdera bolagets politiska risk.