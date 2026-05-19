Chipjätten Nvidia har skrivit om börshistorien, och inte på ett sätt som investerare gärna minns. Sex av de tio största dagstappen i börsvärde någonsin tillhör ett och samma bolag.
Ett enda bolag dominerar historiens tio största börskrascher
Det visar en sammanställning som Dagens PS gjort.
Det största inträffade den 27 januari 2025, när Nvidia förlorade 589 miljarder dollar, motsvarande cirka 6 500 miljarder kronor, på en enda handelsdag. Det är ungefär lika mycket som hela Sveriges BNP för 2025.
Utlösaren var den kinesiska AI-startupen DeepSeek, som visade att avancerade AI-modeller kan tränas till en bråkdel av den kostnad marknaden hade antagit. Därmed ifrågasattes själva grunden för Nvidias dominans: att världen behöver oändliga mängder dyra AI-chip.
Tekniktungt mönster
Topp tio-listan över historiens största dagstapp avslöjar ett slående mönster. Samtliga tio inträffade efter 2020, och nio av tio drabbade teknikbolag. Förutom Nvidias sex placeringar återfinns Meta, Amazon och Tesla på listan.
Metas fall på 232 miljarder dollar i februari 2022 utlöstes av att Facebook för första gången tappade dagliga användare, samtidigt som bolaget satsade tungt på ett metaverse som marknaden inte trodde på.
Amazon föll 207 miljarder dollar i april samma år när det stod klart att pandemins e-handelsboom var över. Tesla tappade 152 miljarder dollar i juni 2025 efter att Elon Musks öppna konflikt med Donald Trump fick investerare att omvärdera bolagets politiska risk.
Storleken förstärker fallet
Förklaringen till de astronomiska summorna är enkel: när bolag värderas till biljoner dollar räcker några procentenheters nedgång för att hundratals miljarder ska försvinna.
Nvidias 17-procentiga tapp i januari 2025 var procentuellt sett måttligt, men i kronor räknat 200 gånger större än Ericssons 20-procentiga ras 2016.
En viktig skillnad mot historiska krascher är återhämtningshastigheten. Efter Black Monday 1987 tog det två år att återhämta förlusterna. Nvidia studsa tillbaka från DeepSeek-chocken på veckor.
Det förändrar dock inte grundfrågan som rasen väcker. När ett enda bolag kan förlora värden motsvarande ett helt lands BNP under en handelsdag blir koncentrationsrisken i moderna aktieportföljer svår att ignorera.