Det har varit svårt att enas kring en stablecoin i Europa. Men nu är projektet på gång som är tänkt att konkurrera med dollarbaserade kryptovalutor.
Europeisk stablecoin närmar sig – banker sluter upp
Europa har under de senaste månaderna ökat takten när det gäller att få till stånd en egen stablecoin.
Nu har projektet fått stöd från totalt 37 banker som vill göra ett försök att utmana dollarns dominans på kryptomarknaden.
Bakom initiativet står nederländska Qivalis, som nu samlat flera av Europas största banker kring den ännu inte lanserade digitala valutan.
Har samlat flest banker
Sedan tidigare har banker som BNP Paribas, ING och UniCredit anslutit sig till projektet. Nu tillkommer ytterligare 25 långivare, däribland ABN Amro, Intesa Sanpaolo och Rabobank.
Därmed blir Qivalis det största europeiska stablecoininitiativet sett till antal bankpartners, skriver Financial Times.
Stablecoins är digitala tillgångar vars värde är knutet till traditionella valutor och används främst inom handel med kryptotillgångar.
Marknaden domineras i dag kraftigt av dollarkopplade stablecoins från amerikanska aktörer som Tether och Circle.
Oroar sig över dollardominans
Europeiska banker ser samtidigt ökade möjligheter att använda stablecoins för effektivare betalningar, snabbare transaktioner och billigare hantering av tillgångar hos finansiella aktörer.
Qivalis strategi är att samla en ”kritisk massa” av banker och deras befintliga kundnätverk för att öka användningen av en eurobaserad digital valuta.
Utvecklingen sker samtidigt som oron växer inom europeiska institutioner över beroendet av amerikanska dollar även inom den digitala ekonomin.
Europeiska centralbanken har varnat för att den ökande användningen av dollarbaserade stablecoins riskerar att stärka dollarns ställning ytterligare och försvaga Europas monetära självständighet, skriver Coingeek.
Har ansökt om tillstånd
Trots flera tidigare försök har eurobaserade stablecoins hittills haft begränsad genomslagskraft.
Circles EURC är i dag den största eurobaserade stablecoinen med ett marknadsvärde på omkring 450 miljoner dollar, jämfört med bolagets dollarkopplade stablecoin som uppgår till cirka 77 miljarder dollar.
Även storbanken Société Générale lanserade redan 2023 stablecoinen Forge, men den har fortfarande en relativt begränsad marknadsvolym. Andra europeiska alternativ har också haft svårt att nå bred användning.
Bolaget har ansökt om tillstånd hos Nederländernas centralbank och hoppas få godkännande under andra halvåret i år. Målet är att kunna lansera stablecoinen kort därefter.
