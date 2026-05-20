Europeisk stablecoin närmar sig – banker sluter upp

Europa har under de senaste månaderna ökat takten när det gäller att få till stånd en egen stablecoin.

Nu har projektet fått stöd från totalt 37 banker som vill göra ett försök att utmana dollarns dominans på kryptomarknaden.

Bakom initiativet står nederländska Qivalis, som nu samlat flera av Europas största banker kring den ännu inte lanserade digitala valutan.

Har samlat flest banker

Sedan tidigare har banker som BNP Paribas, ING och UniCredit anslutit sig till projektet. Nu tillkommer ytterligare 25 långivare, däribland ABN Amro, Intesa Sanpaolo och Rabobank.

Därmed blir Qivalis det största europeiska stablecoininitiativet sett till antal bankpartners, skriver Financial Times.

Stablecoins är digitala tillgångar vars värde är knutet till traditionella valutor och används främst inom handel med kryptotillgångar.

Marknaden domineras i dag kraftigt av dollarkopplade stablecoins från amerikanska aktörer som Tether och Circle.