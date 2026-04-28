Förhoppningarna är stora från många företags sida att AI ska kunna sänka kostnaderna för arbetskraft i framtiden. Men för AI-jätten Nvidia är det fortfarande en dyr affär.
Nvidia: Det är dyrare med AI än med anställda
Artificiell intelligens är i dagsläget ofta är dyrare än mänsklig arbetskraft.
Det är slutsatsen som Nvidia har dragit.
Trots omfattande investeringar och en våg av uppsägningar inom tekniksektorn kostar AI mer just nu.
Fortsätter att satsa på AI
Bolagets AI-chef Bryan Catanzaro uttryckte det på följande sätt nyligen:
”För mitt team är kostnaden för compute (datorkraft) långt utöver kostnaderna för de anställda”, sa Bryan Catanzaro, enligt Fortune.
Uttalandet speglar en bredare trend där företag fortsätter att satsa på AI samtidigt som de minskar personalstyrkan. Meta och Microsoft har båda aviserat betydande personalneddragningar under året.
Forskning från MIT visar att AI endast endast är ekonomiskt försvarbart i en mindre andel av arbetsuppgifter, särskilt där visuell analys är central.
Kostar mycket pengar
I majoriteten av fallen är det fortfarande billigare att låta människor utföra arbetet. Samtidigt finns exempel på tekniska brister där AI-system orsakat allvarliga fel, vilket ökar behovet av mänsklig övervakning.
Trots detta fortsätter investeringarna att öka kraftigt. Enligt analyser från Morgan Stanley uppgår teknikbolagens samlade AI-satsningar till hundratals miljarder dollar under 2026, en tydlig ökning jämfört med året innan.
Prognoser pekar på att de totala kostnaderna kan nå flera biljoner dollar inom några år, bland annat drivet av investeringar i datacenter och avancerad hårdvara.
Många uppsagda i år
Över 90 000 anställda har sagts upp inom tekniksektorn hittills i år. Utvecklingen ses som en obalans, där företag satsar aggressivt på framtida effektiviseringar utan att ännu uppnå motsvarande besparingar.
Enligt analyser från McKinsey & Company väntas kostnaderna för AI-infrastruktur fortsätta öka kraftigt fram till 2030. Höga energi- och hårdvarukostnader är centrala faktorer bakom den nuvarande prisnivån.
Bedömningen bland ekonomer är att AI på sikt kan bli mer kostnadseffektivt, särskilt om tekniken blir mer tillförlitlig och billigare att använda. För att nå dit krävs dock både tekniska framsteg och förändrade affärsmodeller.
