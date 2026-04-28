Nvidia: Det är dyrare med AI än med anställda

Artificiell intelligens är i dagsläget ofta är dyrare än mänsklig arbetskraft.

Det är slutsatsen som Nvidia har dragit.

Trots omfattande investeringar och en våg av uppsägningar inom tekniksektorn kostar AI mer just nu.

Fortsätter att satsa på AI

Bolagets AI-chef Bryan Catanzaro uttryckte det på följande sätt nyligen:

”För mitt team är kostnaden för compute (datorkraft) långt utöver kostnaderna för de anställda”, sa Bryan Catanzaro, enligt Fortune.

Uttalandet speglar en bredare trend där företag fortsätter att satsa på AI samtidigt som de minskar personalstyrkan. Meta och Microsoft har båda aviserat betydande personalneddragningar under året.

Forskning från MIT visar att AI endast endast är ekonomiskt försvarbart i en mindre andel av arbetsuppgifter, särskilt där visuell analys är central.