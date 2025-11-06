AI – din nya coach inför löneförhandlingen

Datainsamling med AI

Bra är att AI kan hjälpa dig att samla in relevant lönestatistik för din roll, ort och erfarenhetsnivå.

Be den att ta fram ett löneintervall, när du knappat in relevant data om dig. Då får du en bra grund att stå inför förhandlingen.

Löneförhandlingar kan kännas stressande för många. (Foto: Canva)

Just att ta reda på vad andra tjänar är annars inte helt lätt. Det är oftast tabu att fråga någon kollega eller någon annan vad den personen har i lön.

Att googla sig fram kan både vara tidskrävande samt inte alltid ge den informationen du behöver.

Rätt promt

För att skriva en så bra AI-promt som möjligt för att få rätt svar om ditt löneläge, är det viktigt att du ger AI bästa möjliga information. Skriv in fakta om din yrkesroll, din titel och din utbildning och din erfarenhetsnivå.

Mer bra input är vilken stad och region du verkar i, samt även din bransch. Lägg gärna till vilka mål du har nått och om du har fått utökat ansvar och så vidare under året. Ju mer specifik du är desto bättre blir resultatet.

Med AI kan du nu analysera lönedata från externa jobbsajter och få fram ett realistiskt lönespann. Detta kan du kan ha som grund när du genomför din löneförhandling.

Låt AI vässa argumenten

Även i processen att formulera din argumentation kan du ha stor nytta av AI som sparringpartner.

Ett exempel kan vara hur din arbetsinsats rent konkret har bidragit till att företaget har fått ökad vinst eller blivit marknadsledande.

Du kan sedan vässa argumenten som visar hur just din insats sticker ut positivt. Be AI förbättra dina argument och göra dem ännu bättre.

Träna på motargumenten

AI kan även coacha dig i att bemöta arbetsgivarens motargument.

Du kan sedan träna dig på att svara på de vanligaste invändningarna chefer ofta har.

När du går lite djupare in i din träning kan du öva upp förmågan att inte bara acceptera lägre motbud direkt.

AI – ett bollplank i din ficka. (Foto: Canva)

Använd röstfunktionen

Genom att använda AI:s röstfunktion kan du simulera en löneförhandling.

AI kan då agera chef eller rekryterare och ge dig feedback. Då får du tillfälle att träna på hur du kan bemöta dessa invändningar.

Övning ger färdighet inom detta område som med det mesta annat i karriären.

Ta fram argument

Du kan även skriva en prompt och be AI om förslag på vilka argument du kan använda, till exempel ”ge mig fem bra löneförhandlingsargument”.

Sedan kan du välja de som passar dig bäst. Både utifrån din situation på jobbet och din personlighet.

Blev du inte nöjd med de argument som AI gav dig. Be om några till.

Du behöver känna dig bekväm med de argument du använder när du löneförhandlar, annars kommer du inte kunna framföra dessa med stuns.

Börja prova AI

Du kommer att lära dig mer om hur du kan använda AI som förberedelse för löneförhandlingar om du bara börjar prova. Här finns massor att upptäcka – till exempel kan du få fram marknadsjämförelser baserade på bransch och region.

Du kan även använda AI som bollplank kring hur just ditt arbete bidrar till företagets framgång och göra jämförelser med andra roller inom företaget.

Ytterligare ett område som AI kan vara bra att jobba med är att du kan få kreativa förslag på förmåner utöver lön och som du också kan lyfta fram i förhandlingen vid sidan av pengar.

AI och faktagranskning

Att faktagranska info som du har fått från AI är alltid viktigt. Oavsett om det handlar om argument inför löneförhandling eller något annat.

Det finns exempelvis en risk för att AI-modellen baserar rekommendationen på felaktig, ofullständig eller på data som är för generell, vilket riskerar att ge dig ett helt eller delvis missvisande lönespann. Se upp för det.

Ställ dig kontrollfrågan: Är detta rimligt?

Var därför alltid källkritisk och medveten när du använder AI som stöd. Det är inte en auktoritet du 100 procent kan lita på i alla lägen. Ha huvudet på skaft i denna process.

Be om feedback

Även efter förhandlingen kan du be AI om feedback på vad du kan förbättra till nästa gång efter att du beskrivit hur det gick. Då kan du inte göra om samma misstag igen.

Be också om förklaring på vad som var bra, så du du kan bygga vidare på dessa delar. AI kan ge beröm också. Be tydligt om att du vill ha positiv feedback.

Vi kan lära oss något nytt hela tiden både med och utan AI om vi har inställningen att lärande är viktigt. Lycka till!